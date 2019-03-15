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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-три Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо» в Лиге Европы

«Челси» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».

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Источник: Reuters

Встреча, проходившая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 5:0.

Лондонцы вышли вперёд на 5-й минуте, когда отличился Оливье Жиру. На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, а в компенсированное время первого тайма ещё один мяч забил Маркос Алонсо. После перерыва Жиру оформил хет-трик, разгром украинского клуба на 78-й минуте довершил Каллум Хадсон-Одои.

Первая встреча, проходившая в Лондоне, также завершилась крупной победой лондонцев. Тогда «Челси» победил со счётом 4:0.

Таким образом, «Челси» вышел в ¼ финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда плей-офф состоится завтра, 15 марта.

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Динамо К
0:5
Первый тайм: 0:3
Челси
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр ХацкевичМаурицио Сарри
Голы
Оливье Жиру(Рубен Лофтус-Чик)5′
Оливье Жиру(Маркос Алонсо)33′
Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)45+1′
Оливье Жиру(Виллиан)59′
Каллум Хадсон-Одои(Оливье Жиру)78′
Составы команд
71Денис Бойко
1Кепа Аррисабалага
16Виталий Миколенко
61′
2Антонио Рюдигер
26Никита Бурда
3Маркос Алонсо
44Тамаш Кадар
27Андреас Кристенсен
94Томаш Кендзера
12Рубен Лофтус-Чик
10Николай Шапаренко
17Матео Ковачич
19Денис Гармаш
20Каллум Хадсон-Одои
15Виктор Цыганков
18Оливье Жиру
17Сидклей
81′
21Давиде Дзаппакоста
69′
45Евгений Смирный
28Сесар Аспиликуэта
73′
5Сергей Сидорчук
65′
7Н`Голо Канте
65′
6Че Че
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8Владимир Шепелев
87′
22Виллиан
74′
18Александр Андриевский
11Родригес Педро
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)13
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
13Фолы8
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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