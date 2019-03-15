Хет-три Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо» в Лиге Европы

Лондонцы вышли вперёд на 5-й минуте, когда отличился Оливье Жиру. На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, а в компенсированное время первого тайма ещё один мяч забил Маркос Алонсо. После перерыва Жиру оформил хет-трик, разгром украинского клуба на 78-й минуте довершил Каллум Хадсон-Одои.