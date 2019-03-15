Хет-три Жиру помог «Челси» разгромить киевское «Динамо» в Лиге Европы
«Челси» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».
«Челси» одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».
Встреча, проходившая в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 5:0.
Лондонцы вышли вперёд на 5-й минуте, когда отличился Оливье Жиру. На 33-й минуте французский форвард оформил дубль, а в компенсированное время первого тайма ещё один мяч забил Маркос Алонсо. После перерыва Жиру оформил
Первая встреча, проходившая в Лондоне, также завершилась крупной победой лондонцев. Тогда «Челси» победил со счётом 4:0.
Таким образом, «Челси» вышел в ¼ финала Лиги Европы. Жеребьёвка этого раунда
|Александр Хацкевич
|Маурицио Сарри
|Оливье Жиру(Рубен Лофтус-Чик)
|5′
|Оливье Жиру(Маркос Алонсо)
|33′
|Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)
|45+1′
|Оливье Жиру(Виллиан)
|59′
|Каллум Хадсон-Одои(Оливье Жиру)
|78′
|71
|Денис Бойко
|1
|Кепа Аррисабалага
|16
|Виталий Миколенко
61′
|2
|Антонио Рюдигер
|26
|Никита Бурда
|3
|Маркос Алонсо
|44
|Тамаш Кадар
|27
|Андреас Кристенсен
|94
|Томаш Кендзера
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|Николай Шапаренко
|17
|Матео Ковачич
|19
|Денис Гармаш
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|15
|Виктор Цыганков
|18
|Оливье Жиру
|17
|Сидклей
81′
|21
|Давиде Дзаппакоста
69′
|45
|Евгений Смирный
|28
|Сесар Аспиликуэта
73′
|5
|Сергей Сидорчук
65′
|7
|Н`Голо Канте
65′
|6
|Че Че
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|8
|Владимир Шепелев
87′
|22
|Виллиан
74′
|18
|Александр Андриевский
|11
|Родригес Педро
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)