«Наполи» потерпел поражение в матче с «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ
«Наполи» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург».
«Наполи» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург».
Встреча, проходившая в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Наполи» вышел вперёд на 14-й минуте, отличился форвард Аркадиуш Милик. Ещё до перерыва в среедине первого тайма Мунас Даббур сравнял счёт, а после перерыва отличился Фредрик Гульбрандсен. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристоф Ляйтгеб.
В первом матче 1/8 финала, проходившем в Неаполе, победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Таким образом, «Наполи» вышел в четвертьфинал турнира.
|Марко Розе
|Карло Анчелотти
|Мунас Даббур(Доминик Собослои)
|25′
|Аркадиуш Милик
|14′
|Фредрик Гульбраннсен(Андреас Ульмер)
|65′
|Кристоф Ляйтгеб
|90+2′
|33
|Александр Вальке
|1
|Алекс Мерет
|6
|Жером Онгене
42′
|6
|Мариу Руй
|15
|Андре Рамалью
|13
|Себастьяно Луперто
|17
|Андреас Ульмер
|23
|Эльсеид Хюсай
|22
|Штефан Лайнер
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|8
|Диади Самассеку
57′
|8
|Фабиан Руис
|13
|Ханнес Вольф
|7
|Хосе Кальехон
|9
|Мунас Даббур
|99
|Аркадиуш Милик
44′
|14
|Доминик Собослои
74′
|21
|Влад Кирикеш
78′
|24
|Кристоф Ляйтгеб
|2
|Кевин Малькюи
|45
|Энок Мвепу
59′
|20
|Петр Зелиньски
74′
|21
|Фредрик Гульбраннсен
|42
|Амаду Диавара
|18
|Такуми Минамино
86′
|14
|Дрис Мертенс
88′
|30
|Эрлин Бреут Холанд
|34
|Амин Юнес
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)