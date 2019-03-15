«Наполи» потерпел поражение в матче с «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ

Встреча, проходившая в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Наполи» вышел вперёд на 14-й минуте, отличился форвард Аркадиуш Милик. Ещё до перерыва в среедине первого тайма Мунас Даббур сравнял счёт, а после перерыва отличился Фредрик Гульбрандсен. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристоф Ляйтгеб.