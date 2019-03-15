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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
21Самые стильные футбольные тренеры
01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» потерпел поражение в матче с «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ

«Наполи» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург».

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Встреча, проходившая в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Наполи» вышел вперёд на 14-й минуте, отличился форвард Аркадиуш Милик. Ещё до перерыва в среедине первого тайма Мунас Даббур сравнял счёт, а после перерыва отличился Фредрик Гульбрандсен. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристоф Ляйтгеб.

В первом матче 1/8 финала, проходившем в Неаполе, победу со счётом 3:0 одержали хозяева. Таким образом, «Наполи» вышел в четвертьфинал турнира.

Зальцбург
3:1
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Марко РозеКарло Анчелотти
Голы
Мунас Даббур(Доминик Собослои)25′
Аркадиуш Милик14′
Фредрик Гульбраннсен(Андреас Ульмер)65′
Кристоф Ляйтгеб90+2′
Составы команд
33Александр Вальке
1Алекс Мерет
6Жером Онгене
42′
6Мариу Руй
15Андре Рамалью
13Себастьяно Луперто
17Андреас Ульмер
23Эльсеид Хюсай
22Штефан Лайнер
5Маркес Лоурейру Аллан
8Диади Самассеку
57′
8Фабиан Руис
13Ханнес Вольф
7Хосе Кальехон
9Мунас Даббур
99Аркадиуш Милик
44′
14Доминик Собослои
74′
21Влад Кирикеш
78′
24Кристоф Ляйтгеб
2Кевин Малькюи
45Энок Мвепу
59′
20Петр Зелиньски
74′
21Фредрик Гульбраннсен
42Амаду Диавара
18Такуми Минамино
86′
14Дрис Мертенс
88′
30Эрлин Бреут Холанд
34Амин Юнес
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
10Фолы6
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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