Шапи положил чудо-банку и едва не переписал историю «Краснодара». Не хватило 30 секунд
Черышев и «Валенсия» идут дальше. Как
Черышев и «Валенсия» идут дальше. Как
Первого в истории выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Краснодару» желали из другой столицы юга.
«Краснодар» побил собственный рекорд посещаемости, установленный в прошлом раунде Лиги Европы. 35 074 зрителя — на двести больше, чем с «Байером».
«Валенсия» тоже не рассчитывала на своего капитана Дани Парехо, как и на защитников Ронкалью и Гарая (экс-зенитовец только приступил к тренировкам после травмы). Автор дубля в первой игре Родриго оказался в запасе, зато Денис Черышев — в старте.
«Краснодар» начал примерно так же резво, как неделю назад — «Валенсия». Только не шли голы — удар Вандерсона после прострела Ари уткнулся в защитника, а Классон угодил в руки Нето. Следом Ари
К середине тайма «Валенсия» приспособилась к хозяевам, а те еще и лишились Ари, чуть ли не единственного своего нападающего. На замену выбежал Стоцкий, а в атаку сдвинулся Классон.
Привыкая к новой расстановке, «Краснодар» едва не пропустил: Черышев дерзко продрался по левому флангу и выкатил Солеру, удар которого ногами отразил Сафонов.
Старт второго тайма удался «Краснодару» так же, как и старт первого: Перейра со штрафного стрелял в ближний угол, Стоцкий с игры — в дальний. «Валенсия» быстро очухалась и уже сама могла забивать — как правило при участии Черышева.
Хозяева изрядно устали и приберегли силы на последние десять минут, когда на поле выскочил
Как и в ответном матче с «Байером» Шапи забил первым же своим по воротам. Тогда гола Сулейманова «Краснодару» хватило, чтобы прорваться дальше. Теперь — нет.
Оставалось дотерпеть три минуты — для надежности Мусаев даже выпустил Таранова. Но на последней, третьей минуте вышедший на замену Гедеш сравнял счет — и вывел «Валенсию» в четвертьфинал.
Это второй гол Гедеша за последние пять дней. До того Гонсало последний раз забивал еще за сборную Португалии на чемпионате мира.
Стадион «Краснодара» заскандировал «Молодцы!» и попрощался с Лигой Европы — чтобы, вполне возможно, скоро принять матчи Лиги чемпионов.
|Мурад Мусаев
|Марселино Гарсия Тораль
|Магомед-Шапи Сулейманов
|85′
|Гонсалу Гедеш(Кевин Гамейро)
|90+3′
|39
|Матвей Сафонов
|13
|Норберту Мурара Нету
|6
|Кристиан Рамирес
|18
|Даниэль Васс
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|14
|Хосе Гайя
|5
|Урош Спаич
|5
|Габриэл Паулиста
|14
|Кристоффер Олссон
|12
|Муктар Диакаби
|8
|Юрий Газинский
78′
|11
|Денис Черышев
|7
|Вандерсон Масиэл
|6
|Жоффре Кондогбья
15′
|16
|Виктор Классон
|17
|Франсис Кокелен
|98
|Сергей Петров
75′
|8
|Карлос Солер
75′88′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
|33
|Маурисио Перейра
30′90′
|22
|Санти Мина
70′
|22
|Иван Таранов
|7
|Гонсалу Гедеш
|9
|Арикленес да Силва Ари
30′
|23
|Рубен Собрино
57′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|19
|Морено Родриго
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)
|Боковой судья
|Гэри Бесуик(Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн(Англия)
|За воротами
|Мартин Аткинсон(Англия)
|За воротами
|Стюарт Аттуэлл(Англия)