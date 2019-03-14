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23:24 (мск), источник: Sport24

Шапи положил чудо-банку и едва не переписал историю «Краснодара». Не хватило 30 секунд

Черышев и «Валенсия» идут дальше. Как так-то?

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Первого в истории выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Краснодару» желали из другой столицы юга.

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«Краснодар» побил собственный рекорд посещаемости, установленный в прошлом раунде Лиги Европы. 35 074 зрителя — на двести больше, чем с «Байером».

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Из-за дисквалификаций пропускали игру капитан «Краснодара» Мартынович и Шарль Каборе, зато вернулся Маурисио Перейра. Мурад Мусаев выставил с первых минут всего трех россиян, из них только один — воспитанник «Краснодара». Ясное дело, это не Иван Игнатьев. Зато в заявку впервые попал Иван Таранов. Чемпион России в составе ЦСКА, отыгравший последние десять лет в Самаре, сейчас — капитан «Краснодара-2», куда как раз сослали Игнатьева.

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«Валенсия» тоже не рассчитывала на своего капитана Дани Парехо, как и на защитников Ронкалью и Гарая (экс-зенитовец только приступил к тренировкам после травмы). Автор дубля в первой игре Родриго оказался в запасе, зато Денис Черышев — в старте.

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«Краснодар» начал примерно так же резво, как неделю назад — «Валенсия». Только не шли голы — удар Вандерсона после прострела Ари уткнулся в защитника, а Классон угодил в руки Нето. Следом Ари все-таки забил и уже начал праздновать, но судья Энтони Тэйлор разглядел у русского бразильца игру рукой.

К середине тайма «Валенсия» приспособилась к хозяевам, а те еще и лишились Ари, чуть ли не единственного своего нападающего. На замену выбежал Стоцкий, а в атаку сдвинулся Классон.

Привыкая к новой расстановке, «Краснодар» едва не пропустил: Черышев дерзко продрался по левому флангу и выкатил Солеру, удар которого ногами отразил Сафонов.

Старт второго тайма удался «Краснодару» так же, как и старт первого: Перейра со штрафного стрелял в ближний угол, Стоцкий с игры — в дальний. «Валенсия» быстро очухалась и уже сама могла забивать — как правило при участии Черышева.

Хозяева изрядно устали и приберегли силы на последние десять минут, когда на поле выскочил Магомед-Шапи Сулейманов. 19-летний гений сначала нагло обогнал Кондогбия и создал момент для Вандерсона (бразилец был неточен), а потом взялся за дело сам. Подхватил мяч на правом фланге, качнул Черышева и с угла штрафной засандалили в дальнюю девять — только посмотрите на это!

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Как и в ответном матче с «Байером» Шапи забил первым же своим по воротам. Тогда гола Сулейманова «Краснодару» хватило, чтобы прорваться дальше. Теперь — нет.

Оставалось дотерпеть три минуты — для надежности Мусаев даже выпустил Таранова. Но на последней, третьей минуте вышедший на замену Гедеш сравнял счет — и вывел «Валенсию» в четвертьфинал.

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Это второй гол Гедеша за последние пять дней. До того Гонсало последний раз забивал еще за сборную Португалии на чемпионате мира.

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Стадион «Краснодара» заскандировал «Молодцы!» и попрощался с Лигой Европы — чтобы, вполне возможно, скоро принять матчи Лиги чемпионов.

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  • Это десятый подряд официальный матч «Краснодара» без побед.
  • «Валенсия» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах.
  • Черышев — лучший игрок матча по ключевым передачам (три) и один из лидеров «Валенсии» по ударам (два, столько же у Габриэла и Санти Мины).
Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 35074 зрителя
Главные тренеры
Мурад МусаевМарселино Гарсия Тораль
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов85′
Гонсалу Гедеш(Кевин Гамейро)90+3′
Составы команд
39Матвей Сафонов
13Норберту Мурара Нету
6Кристиан Рамирес
18Даниэль Васс
3Йон Гудни Фьолусон
14Хосе Гайя
5Урош Спаич
5Габриэл Паулиста
14Кристоффер Олссон
12Муктар Диакаби
8Юрий Газинский
78′
11Денис Черышев
7Вандерсон Масиэл
6Жоффре Кондогбья
15′
16Виктор Классон
17Франсис Кокелен
98Сергей Петров
75′
8Карлос Солер
75′88′
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
33Маурисио Перейра
30′90′
22Санти Мина
70′
22Иван Таранов
7Гонсалу Гедеш
9Арикленес да Силва Ари
30′
23Рубен Собрино
57′
89Дмитрий Стоцкий
19Морено Родриго
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Боковой судьяГэри Бесуик(Англия)
Боковой судьяАдам Нанн(Англия)
За воротамиМартин Аткинсон(Англия)
За воротамиСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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