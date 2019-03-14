Шапи положил чудо-банку и едва не переписал историю «Краснодара». Не хватило 30 секунд

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Первого в истории выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Краснодару» желали из другой столицы юга.

«Краснодар» побил собственный рекорд посещаемости, установленный в прошлом раунде Лиги Европы. 35 074 зрителя — на двести больше, чем с «Байером».

Из-за дисквалификаций пропускали игру капитан «Краснодара» Мартынович и Шарль Каборе, зато вернулся Маурисио Перейра. Мурад Мусаев выставил с первых минут всего трех россиян, из них только один — воспитанник «Краснодара». Ясное дело, это не Иван Игнатьев. Зато в заявку впервые попал Иван Таранов. Чемпион России в составе ЦСКА, отыгравший последние десять лет в Самаре, сейчас — капитан «Краснодара-2», куда как раз сослали Игнатьева.

«Валенсия» тоже не рассчитывала на своего капитана Дани Парехо, как и на защитников Ронкалью и Гарая (экс-зенитовец только приступил к тренировкам после травмы). Автор дубля в первой игре Родриго оказался в запасе, зато Денис Черышев — в старте.

«Краснодар» начал примерно так же резво, как неделю назад — «Валенсия». Только не шли голы — удар Вандерсона после прострела Ари уткнулся в защитника, а Классон угодил в руки Нето. Следом Ари все-таки забил и уже начал праздновать, но судья Энтони Тэйлор разглядел у русского бразильца игру рукой.

К середине тайма «Валенсия» приспособилась к хозяевам, а те еще и лишились Ари, чуть ли не единственного своего нападающего. На замену выбежал Стоцкий, а в атаку сдвинулся Классон.

Привыкая к новой расстановке, «Краснодар» едва не пропустил: Черышев дерзко продрался по левому флангу и выкатил Солеру, удар которого ногами отразил Сафонов.

Старт второго тайма удался «Краснодару» так же, как и старт первого: Перейра со штрафного стрелял в ближний угол, Стоцкий с игры — в дальний. «Валенсия» быстро очухалась и уже сама могла забивать — как правило при участии Черышева.

Хозяева изрядно устали и приберегли силы на последние десять минут, когда на поле выскочил Магомед-Шапи Сулейманов. 19-летний гений сначала нагло обогнал Кондогбия и создал момент для Вандерсона (бразилец был неточен), а потом взялся за дело сам. Подхватил мяч на правом фланге, качнул Черышева и с угла штрафной засандалили в дальнюю девять — только посмотрите на это!

Как и в ответном матче с «Байером» Шапи забил первым же своим по воротам. Тогда гола Сулейманова «Краснодару» хватило, чтобы прорваться дальше. Теперь — нет.

Оставалось дотерпеть три минуты — для надежности Мусаев даже выпустил Таранова. Но на последней, третьей минуте вышедший на замену Гедеш сравнял счет — и вывел «Валенсию» в четвертьфинал.

Это второй гол Гедеша за последние пять дней. До того Гонсало последний раз забивал еще за сборную Португалии на чемпионате мира.

Стадион «Краснодара» заскандировал «Молодцы!» и попрощался с Лигой Европы — чтобы, вполне возможно, скоро принять матчи Лиги чемпионов.