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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
21Самые стильные футбольные тренеры
01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В концовке нужно играть прагматичнее». Мусаев рассказал о причинах неудачи «Краснодара»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил авантюрность в игре своей команды, но заявил, что выступление в турнире добавит его команде опыта, который пригодится в будущем.

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— Спасибо болельщикам, была фантастическая поддержка, — отметил Мусаев. — Очень хотелось порадовать зрителей победой, мы сделали все, что могли, и ушли с поля с гордо поднятой головой. Мы показали хороший футбол. Но в концовке продемонстрировали свою авантюрность, в последние 30 секунд побежали забивать второй мяч, хотя надо было сыграть прагматичнее. Почему после забитого гола сразу пропускаем? Если бы я знал, в чем причина, мы не пропускали бы. Стечение обстоятельств. В прошлом году много забивали на последних секундах, сейчас пропускаем…

— Какая атмосфера в раздевалке после игры?

— Все разочарованы, сидят с опущенными головами. Большинство плачут, потому что многое сделали для победы, но, к сожалению, ее не добились. Что сказал игрокам? Что мы сделали все для победы, провели отличный матч, никого не могу упрекнуть. Также сказал, что у нас впереди еще будут хорошие времена, если мы будем так же относиться к делу.

— А какие указания давали в перерыве?

— Первый тайм по игре в обороне был почти идеальным. Мы перекрывали зоны, играли компактно. Пока Ари был на поле, у нас возникали моменты. В перерыве просили продолжать играть так же.

— Что с Ари? И когда вернется Крицюк?

— У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Думаю, к «Локомотиву» вряд ли будет готов. Крицюк после паузы на игры сборных должен вернуться в строй.

— Есть ли шанс у Игнатьева проявить себя в следующей игре?

— Я по нему все сказал и больше поднимать эту тему не буду.

— Считаете, что сделали правильно, выпустив Таранова?

— Он опытный футболист, хорошо играет вверху. Расчет был на это.

— Какая-то реакция от Галицкого уже последовала?

— Пока еще не разговаривали с президентом. Он просто пожал руки ребятам. Сейчас нужно немного остыть. Мне приятно, что после матча 35 тысяч кричали, что мы молодцы. Конечно, хотели бы выиграть, но если проигрывать, то только так. Это хороший опыт. Мы понимаем, что можем играть с топ-командами, побеждать, и это добавит нам уверенности. Мы на правильном пути.

Валенсия
2:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала7.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla, 36274 зрителя
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральМурад Мусаев
Голы
Морено Родриго(Кевин Гамейро)12′
Виктор Классон(Юрий Газинский)63′
Морено Родриго(Тони Лато, Даниэль Парехо)24′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
39Матвей Сафонов
21Кристиано Пиччини
98Сергей Петров
15Тони Лато
6Кристиан Рамирес
5Габриэл Паулиста
4Александр Мартынович
72′
12Муктар Диакаби
5Урош Спаич
8Карлос Солер
14Кристоффер Олссон
81′
10Даниэль Парехо
55′
16Виктор Классон
45′
17Франсис Кокелен
81′
77Шарль Каборе
20′
7Гонсалу Гедеш
70′
7Вандерсон Масиэл
80′
11Денис Черышев
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
78′
89Дмитрий Стоцкий
55′
23Рубен Собрино
9Арикленес да Силва Ари
19Морено Родриго
62′
8Юрий Газинский
89′
22Санти Мина
50Артем Голубев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
9Удары (всего)11
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОрель Гринфельд(Израиль)
Боковой судьяДвир Шимон(Израиль)
Боковой судьяРой Хассан(Израиль)
За воротамиЭрез Папир(Израиль)
За воротамиЗив Адлер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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