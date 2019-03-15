«В концовке нужно играть прагматичнее». Мусаев рассказал о причинах неудачи «Краснодара»

— Спасибо болельщикам, была фантастическая поддержка, — отметил Мусаев. — Очень хотелось порадовать зрителей победой, мы сделали все, что могли, и ушли с поля с гордо поднятой головой. Мы показали хороший футбол. Но в концовке продемонстрировали свою авантюрность, в последние 30 секунд побежали забивать второй мяч, хотя надо было сыграть прагматичнее. Почему после забитого гола сразу пропускаем? Если бы я знал, в чем причина, мы не пропускали бы. Стечение обстоятельств. В прошлом году много забивали на последних секундах, сейчас пропускаем…
— Какая атмосфера в раздевалке после игры?
— Все разочарованы, сидят с опущенными головами. Большинство плачут, потому что многое сделали для победы, но, к сожалению, ее не добились. Что сказал игрокам? Что мы сделали все для победы, провели отличный матч, никого не могу упрекнуть. Также сказал, что у нас впереди еще будут хорошие времена, если мы будем так же относиться к делу.
— А какие указания давали в перерыве?
— Первый тайм по игре в обороне был почти идеальным. Мы перекрывали зоны, играли компактно. Пока Ари был на поле, у нас возникали моменты. В перерыве просили продолжать играть так же.
— Что с Ари? И когда вернется Крицюк?
— У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Думаю, к «Локомотиву» вряд ли будет готов. Крицюк после паузы на игры сборных должен вернуться в строй.
— Есть ли шанс у Игнатьева проявить себя в следующей игре?
— Я по нему все сказал и больше поднимать эту тему не буду.
— Считаете, что сделали правильно, выпустив Таранова?
— Он опытный футболист, хорошо играет вверху. Расчет был на это.
— Какая-то реакция от Галицкого уже последовала?
— Пока еще не разговаривали с президентом. Он просто пожал руки ребятам. Сейчас нужно немного остыть. Мне приятно, что после матча 35 тысяч кричали, что мы молодцы. Конечно, хотели бы выиграть, но если проигрывать, то только так. Это хороший опыт. Мы понимаем, что можем играть с топ-командами, побеждать, и это добавит нам уверенности. Мы на правильном пути.