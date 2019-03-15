«В концовке нужно играть прагматичнее». Мусаев рассказал о причинах неудачи «Краснодара»

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— Спасибо болельщикам, была фантастическая поддержка, — отметил Мусаев. — Очень хотелось порадовать зрителей победой, мы сделали все, что могли, и ушли с поля с гордо поднятой головой. Мы показали хороший футбол. Но в концовке продемонстрировали свою авантюрность, в последние 30 секунд побежали забивать второй мяч, хотя надо было сыграть прагматичнее. Почему после забитого гола сразу пропускаем? Если бы я знал, в чем причина, мы не пропускали бы. Стечение обстоятельств. В прошлом году много забивали на последних секундах, сейчас пропускаем…

— Какая атмосфера в раздевалке после игры?

— Все разочарованы, сидят с опущенными головами. Большинство плачут, потому что многое сделали для победы, но, к сожалению, ее не добились. Что сказал игрокам? Что мы сделали все для победы, провели отличный матч, никого не могу упрекнуть. Также сказал, что у нас впереди еще будут хорошие времена, если мы будем так же относиться к делу.

— А какие указания давали в перерыве?

— Первый тайм по игре в обороне был почти идеальным. Мы перекрывали зоны, играли компактно. Пока Ари был на поле, у нас возникали моменты. В перерыве просили продолжать играть так же.

— Что с Ари? И когда вернется Крицюк?

— У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. Думаю, к «Локомотиву» вряд ли будет готов. Крицюк после паузы на игры сборных должен вернуться в строй.

— Есть ли шанс у Игнатьева проявить себя в следующей игре?

— Я по нему все сказал и больше поднимать эту тему не буду.

— Считаете, что сделали правильно, выпустив Таранова?

— Он опытный футболист, хорошо играет вверху. Расчет был на это.

— Какая-то реакция от Галицкого уже последовала?