«Айнтрахт» победил «Интер» и вышел в ¼ финала Лиги Европы

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Встреча, прошедшая в Милане в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Голом отметился Лука Йович (на 6-й минуте).

В первом матче во Франкфурте-на-Майне команды сыграли вничью — 0:0. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Айнтрахт».