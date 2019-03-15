«Айнтрахт» победил «Интер» и вышел в ¼ финала Лиги Европы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты немецкого «Айнтрахта» нанесли поражение итальянскому «Интеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд турнира.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты немецкого «Айнтрахта» нанесли поражение итальянскому «Интеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд турнира.
Встреча, прошедшая в Милане в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Голом отметился Лука Йович (на 6-й минуте).
В первом матче во
Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
|Лучано Спаллетти
|Ади Хюттер
|Лука Йович
|6′
|1
|Самир Ханданович
|31
|Кевин Трапп
|6
|Стефан де Фрай
|2
|Эван Н`Дика
|33
|Данило Д`Амброзио
21′
|13
|Мартин Хинтереггер
|37
|Милан Шкриньяр
90+3′
|24
|Данни Да Коста
|8
|Матиас Весино
|10
|Филип Костич
|11
|Кейта Бальде
|20
|Макото Хасебе
|44
|Иван Перишич
|8
|Лука Йович
|87
|Антонио Кандрева
|9
|Себастьен Алле
58′
|21
|Седрик Суариш
62′
|15
|Йетро Виллемс
73′
|13
|Андреа Раноккиа
|21
|Марк Штендера
|20
|Борха Валеро
52′73′
|11
|Мият Гачинович
59′
|70
|Себостьяно Эспозито
|6
|Джонатан де Гузман
|16
|Маттео Политано
80′
|17
|Себастьян Роде
63′89′
|68
|Давиде Мерола
|39
|Гонсалу Пасьенсия
90+2′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)