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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
21Самые стильные футбольные тренеры
01:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Айнтрахт» победил «Интер» и вышел в ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты немецкого «Айнтрахта» нанесли поражение итальянскому «Интеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Милане в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Голом отметился Лука Йович (на 6-й минуте).

В первом матче во Франкфурте-на-Майне команды сыграли вничью — 0:0. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Айнтрахт».

Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Интер
0:1
Первый тайм: 0:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано СпаллеттиАди Хюттер
Голы
Лука Йович6′
Составы команд
1Самир Ханданович
31Кевин Трапп
6Стефан де Фрай
2Эван Н`Дика
33Данило Д`Амброзио
21′
13Мартин Хинтереггер
37Милан Шкриньяр
90+3′
24Данни Да Коста
8Матиас Весино
10Филип Костич
11Кейта Бальде
20Макото Хасебе
44Иван Перишич
8Лука Йович
87Антонио Кандрева
9Себастьен Алле
58′
21Седрик Суариш
62′
15Йетро Виллемс
73′
13Андреа Раноккиа
21Марк Штендера
20Борха Валеро
52′73′
11Мият Гачинович
59′
70Себостьяно Эспозито
6Джонатан де Гузман
16Маттео Политано
80′
17Себастьян Роде
63′89′
68Давиде Мерола
39Гонсалу Пасьенсия
90+2′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)18
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
15Фолы18
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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