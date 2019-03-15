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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
21Самые стильные футбольные тренеры
01:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Ренн» и пробился в ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» одержали победу над французским «Ренном» в ответном матче и вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Арсенала» дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (на 5-й и 72-й минутах), также голом отметился Энзли Мейтленд-Найлз (15).

Первый матч закончился победой «Ренна» — 3:1. По сумме двух игр «Арсенал» вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 2:0
Ренн
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериЖюльен Стефан
Голы
Пьер-Эмерик Обамеянг(Аарон Рэмси)5′
Эйнсли Мэйтланд-Найлс(Пьер-Эмерик Обамеянг)15′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Сеад Колашинац)72′
Составы команд
1Петр Чех
40Томаш Коубек
6Лоран Косьельни
3Дамьен Да Силва
18Начо Монреаль
4Эдсон Мексер
18′
20Шкодран Мустафи
15Рами Бенсебаини
31Сеад Колашинац
90+3′
27Амари Траоре
90+5′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
7Исмаила Сарр
34Гранит Джака
14Бенжамен Буриго
81′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
73′
18Атем Бен Арфа
8Аарон Рэмси
87′
11М`Бай Ньянг
11Лукас Торрейра
8Клеман Гренье
55′70′
10Месут Езил
69′
23Адриен Юну
7Генрих Мхитарян
77′
21Бенжамен Андре
78′
9Александр Ляказетт
32′70′
12Джеймс Леа Силики
17Алекс Ивоби
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
14Фолы15
2Офсайды10
Судейская бригада
Главный судьяАндрис Трейманис(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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