«Арсенал» разгромил «Ренн» и пробился в ¼ финала Лиги Европы

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Встреча, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Арсенала» дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (на 5-й и 72-й минутах), также голом отметился Энзли Мейтленд-Найлз (15).

Первый матч закончился победой «Ренна» — 3:1. По сумме двух игр «Арсенал» вышел в четвертьфинал турнира.