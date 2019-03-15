«Арсенал» разгромил «Ренн» и пробился в ¼ финала Лиги Европы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» одержали победу над французским «Ренном» в ответном матче и вышли в четвертьфинал Лиги Европы.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» одержали победу над французским «Ренном» в ответном матче и вышли в четвертьфинал Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе «Арсенала» дубль оформил
Первый матч закончился победой «Ренна» — 3:1. По сумме двух игр «Арсенал» вышел в четвертьфинал турнира.
Жеребьевка ¼ и ½ финала Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
|Унаи Эмери
|Жюльен Стефан
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Аарон Рэмси)
|5′
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс(Пьер-Эмерик Обамеянг)
|15′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Сеад Колашинац)
|72′
|1
|Петр Чех
|40
|Томаш Коубек
|6
|Лоран Косьельни
|3
|Дамьен Да Силва
|18
|Начо Монреаль
|4
|Эдсон Мексер
18′
|20
|Шкодран Мустафи
|15
|Рами Бенсебаини
|31
|Сеад Колашинац
90+3′
|27
|Амари Траоре
90+5′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|7
|Исмаила Сарр
|34
|Гранит Джака
|14
|Бенжамен Буриго
81′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
73′
|18
|Атем Бен Арфа
|8
|Аарон Рэмси
87′
|11
|М`Бай Ньянг
|11
|Лукас Торрейра
|8
|Клеман Гренье
55′70′
|10
|Месут Езил
69′
|23
|Адриен Юну
|7
|Генрих Мхитарян
77′
|21
|Бенжамен Андре
78′
|9
|Александр Ляказетт
32′70′
|12
|Джеймс Леа Силики
|17
|Алекс Ивоби
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|10
|Главный судья
|Андрис Трейманис(Латвия)