Такой «Зенит» Европе не нужен

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Шарф-старичок

«Зенит» не был здесь 11 лет, но тихий городок неподалеку от Валенсии помнит сине-бело-голубых — в баре напротив стадиона на стене висит шарф со старой эмблема клуба и гордой надписью «Обладатель Кубка России-1999».

Через несколько месяцев после первого визита петербуржцев в Вильярреал (или Вила-Реал, если говорить на валенсийском) «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок УЕФА. И победа во вторичном внутреннем турнире померкла.



С «Вильярреала» начался путь по плей-офф еврокубка в 2008 году, на нем же закончился в 2019-м.

Хотя начиналась ответная игра многообещающе — Азмун сначала не реализовал выход один на один, а следом загубил еще один жирнющий голевой момент. Перед матчем тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха публично предостерегал свою команду от пропущенного мяча на первых минутах — и это испанцам удалось, хотя благодарить Кальеха должен Азмуна.

Мысли о «Спартаке»

11 лет назад «Зенит» на «Эль Мадригале» совершил подвиг. И даже два — Ломбертс ценой травмы отдал голевую передачу в начале встречи, а вся команда вдевятером выстояла в конце. Сейчас сине-бело-голубым тоже требовался подвиг, но уже по заказу.

Даже у «Манчестер Юнайтед» перед ответной встречей с «ПСЖ» ситуация была немногим лучше, а «Зенит» еще и подпирал календарь премьер-лиги — впереди матч со «Спартаком». Тенденция для текущего сезона: в четвертый раз через несколько дней после выездного матча Лиги Европы сине-бело-голубым предстояла встреча с представителем топ-5 премьер-лиги. Об этом упомянул и Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.



Говорил тренер и о «Спартаке». Красно-белые целую неделю готовятся к игре с «Зенитом», а Семаку нужно было думать сразу о двух встречах. Перед матчем он произнес избитую мантру о том, что следующая игра — важнейшая. Но при этом подчеркнул: «Спартак» держим в уме.

Удивительная схема

В Испанию не прилетели только травмированные Ерохин и Маркизио. Даже Ригони, Жирков и Нобоа, не заявленные на Лигу Европы, перед игрой тренировались вместе с «Зенитом». Все потому, что уже в пятницу вечером (в Вильярреале будет еще одна тренировка) вся команда отправится в Москву и останется там до воскресенья. А что делать? Таков календарь.

Состав на игру с «Вильярреалом» более чем удивил. Но нельзя определенно сказать, чего в нем больше — желания сэкономить хоть какие-то силы перед «Спартаком» или надежды на чудо.

Схема с тремя защитниками, Эрнани на всем левом краю целиком, Шатов в середине поля, пара Азмун-Дриусси в нападении… И Дзюба вне заявки. Такое происходит уже не первый раз в сезоне: Семак нередко дает форварду отдохнуть. Часто — из-за проблем со здоровьем.

На старте игры «Зенит» выглядел действительно классно — агрессивно прессинговал соперника, футболисты постоянно перемещались по полю, создавали опасные моменты. Но Азмун все сломал.

Новый кошмар

После двух упущенных иранцем голевых моментов «Зенит» постепенно стал сбавлять обороты и, в конце концов, пал. Процент брака футболистов увеличивался, «Вильярреал» увеличивал давление и все-таки забил. Гол даже не вызвал удивления — все к нему шло.

В перерыве Семак разменял Барриоса на Краневиттера, и это выглядело, как выброшенный белый флаг. Колумбиец для «Зенита» куда важнее аргентинца, и, разумеется, именно он будет играть со «Спартаком». А значит, его нужно поберечь.



На поле во втором тайме творились чудеса — футболисты «Зенита» упражнялись в количестве неточных передач и «обрезов», а «Вильярреал» просто играл роль стороннего наблюдателя. Неуверенно действовал и Лунев. Но критиковать его не хочется — вратарь получил травму в середине второго тайма и был заменен на Кержакова.



«Зенит» пропустил сразу после перерыва от Бакки — и на этом матч фактически был окончен.