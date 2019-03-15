Такой «Зенит» Европе не нужен
И в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» победил «Зенит» (2:1). Больше не осталось российских команд в еврокубках.
И в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» победил «Зенит» (2:1). Больше не осталось российских команд в еврокубках.
«Зенит» не был здесь 11 лет, но тихий городок неподалеку от Валенсии помнит
Через несколько месяцев после первого визита петербуржцев в Вильярреал (или
Хотя начиналась ответная игра многообещающе — Азмун сначала не реализовал выход один на один, а следом загубил еще один жирнющий голевой момент. Перед матчем тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха публично предостерегал свою команду от пропущенного мяча на первых минутах — и это испанцам удалось, хотя благодарить Кальеха должен Азмуна.
11 лет назад «Зенит» на «Эль Мадригале» совершил подвиг. И даже два — Ломбертс ценой травмы отдал голевую передачу в начале встречи, а вся команда вдевятером выстояла в конце. Сейчас
Даже у «Манчестер Юнайтед» перед ответной встречей с «ПСЖ» ситуация была немногим лучше, а «Зенит» еще и подпирал календарь
Говорил тренер и о «Спартаке».
В Испанию не прилетели только травмированные Ерохин и Маркизио. Даже Ригони, Жирков и Нобоа, не заявленные на Лигу Европы, перед игрой тренировались вместе с «Зенитом». Все потому, что уже в пятницу вечером (в Вильярреале будет еще одна тренировка) вся команда отправится в Москву и останется там до воскресенья. А что делать? Таков календарь.
Схема с тремя защитниками, Эрнани на всем левом краю целиком, Шатов в середине поля, пара
На старте игры «Зенит» выглядел действительно классно — агрессивно прессинговал соперника, футболисты постоянно перемещались по полю, создавали опасные моменты. Но Азмун все сломал.
После двух упущенных иранцем голевых моментов «Зенит» постепенно стал сбавлять обороты и, в конце концов, пал. Процент брака футболистов увеличивался, «Вильярреал» увеличивал давление и
В перерыве Семак разменял Барриоса на Краневиттера, и это выглядело, как выброшенный белый флаг. Колумбиец для «Зенита» куда важнее аргентинца, и, разумеется, именно он будет играть со «Спартаком». А значит, его нужно поберечь.
На поле во втором тайме творились чудеса — футболисты «Зенита» упражнялись в количестве неточных передач и «обрезов», а «Вильярреал» просто играл роль стороннего наблюдателя. Неуверенно действовал и Лунев. Но критиковать его не хочется — вратарь получил травму в середине второго тайма и был заменен на Кержакова.
«Зенит» пропустил сразу после перерыва от Бакки — и на этом матч фактически был окончен.
Гости продолжали побивать рекорды по проценту брака, а хозяева просто ждали финального свистка. Многие болельщики, кстати, не дождались — им стал ясен результат задолго до конца, и они стали массово покидать трибуны.
Покинул Лигу Европы и «Зенит», пусть и забил один мяч в концовке. Но общий результат приемлем. 1/8 финала еврокубка для этой команды — похоже, потолок.
|Хавьер Кальеха
|Сергей Семак
|Херард Морено(Карлос Бакка)
|29′
|Бранислав Иванович
|90+1′
|Карлос Бакка(Херард Морено)
|47′
|13
|Морено Андрес Фернандес
|19
|Игорь Смольников
|2
|Перес Марио Гаспар
|44
|Ярослав Ракицкий
|11
|Коста Хорда Хауме
82′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|30
|Эмануэль Маммана
|6
|Виктор Руис
52′
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Пабло Форнальс
|33
|Эрнани
|7
|Херард Морено
|11
|Себастьян Дриусси
|9
|Карлос Бакка
|17
|Олег Шатов
56′
|5
|Сантьяго Касерес
46′
|99
|Андрей Лунев
64′
|28
|Мануэль Морланес
|41
|Михаил Кержаков
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
70′
|7
|Сердар Азмун
70′
|19
|Санти Касорла
|20
|Роберт Мак
|4
|Рамиро Фунес Мори
77′
|25
|Вильмар Барриос
46′
|15
|Мигелон
|8
|Матиас Краневиттер
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|20
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш(Португалия)