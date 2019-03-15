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8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
21Самые стильные футбольные тренеры
01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такой «Зенит» Европе не нужен

И в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» победил «Зенит» (2:1). Больше не осталось российских команд в еврокубках.

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Шарф-старичок

«Зенит» не был здесь 11 лет, но тихий городок неподалеку от Валенсии помнит сине-бело-голубых — в баре напротив стадиона на стене висит шарф со старой эмблема клуба и гордой надписью «Обладатель Кубка России-1999».

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Через несколько месяцев после первого визита петербуржцев в Вильярреал (или Вила-Реал, если говорить на валенсийском) «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а затем и Суперкубок УЕФА. И победа во вторичном внутреннем турнире померкла.

С «Вильярреала» начался путь по плей-офф еврокубка в 2008 году, на нем же закончился в 2019-м.

Хотя начиналась ответная игра многообещающе — Азмун сначала не реализовал выход один на один, а следом загубил еще один жирнющий голевой момент. Перед матчем тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха публично предостерегал свою команду от пропущенного мяча на первых минутах — и это испанцам удалось, хотя благодарить Кальеха должен Азмуна.

Мысли о «Спартаке»

11 лет назад «Зенит» на «Эль Мадригале» совершил подвиг. И даже два — Ломбертс ценой травмы отдал голевую передачу в начале встречи, а вся команда вдевятером выстояла в конце. Сейчас сине-бело-голубым тоже требовался подвиг, но уже по заказу.

Даже у «Манчестер Юнайтед» перед ответной встречей с «ПСЖ» ситуация была немногим лучше, а «Зенит» еще и подпирал календарь премьер-лиги — впереди матч со «Спартаком». Тенденция для текущего сезона: в четвертый раз через несколько дней после выездного матча Лиги Европы сине-бело-голубым предстояла встреча с представителем топ-5 премьер-лиги. Об этом упомянул и Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.

Говорил тренер и о «Спартаке». Красно-белые целую неделю готовятся к игре с «Зенитом», а Семаку нужно было думать сразу о двух встречах. Перед матчем он произнес избитую мантру о том, что следующая игра — важнейшая. Но при этом подчеркнул: «Спартак» держим в уме.

Удивительная схема

В Испанию не прилетели только травмированные Ерохин и Маркизио. Даже Ригони, Жирков и Нобоа, не заявленные на Лигу Европы, перед игрой тренировались вместе с «Зенитом». Все потому, что уже в пятницу вечером (в Вильярреале будет еще одна тренировка) вся команда отправится в Москву и останется там до воскресенья. А что делать? Таков календарь.

Состав на игру с «Вильярреалом» более чем удивил. Но нельзя определенно сказать, чего в нем больше — желания сэкономить хоть какие-то силы перед «Спартаком» или надежды на чудо.

Схема с тремя защитниками, Эрнани на всем левом краю целиком, Шатов в середине поля, пара Азмун-Дриусси в нападении… И Дзюба вне заявки. Такое происходит уже не первый раз в сезоне: Семак нередко дает форварду отдохнуть. Часто — из-за проблем со здоровьем.

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На старте игры «Зенит» выглядел действительно классно — агрессивно прессинговал соперника, футболисты постоянно перемещались по полю, создавали опасные моменты. Но Азмун все сломал.

Новый кошмар

После двух упущенных иранцем голевых моментов «Зенит» постепенно стал сбавлять обороты и, в конце концов, пал. Процент брака футболистов увеличивался, «Вильярреал» увеличивал давление и все-таки забил. Гол даже не вызвал удивления — все к нему шло.

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В перерыве Семак разменял Барриоса на Краневиттера, и это выглядело, как выброшенный белый флаг. Колумбиец для «Зенита» куда важнее аргентинца, и, разумеется, именно он будет играть со «Спартаком». А значит, его нужно поберечь.

На поле во втором тайме творились чудеса — футболисты «Зенита» упражнялись в количестве неточных передач и «обрезов», а «Вильярреал» просто играл роль стороннего наблюдателя. Неуверенно действовал и Лунев. Но критиковать его не хочется — вратарь получил травму в середине второго тайма и был заменен на Кержакова.

«Зенит» пропустил сразу после перерыва от Бакки — и на этом матч фактически был окончен.

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Гости продолжали побивать рекорды по проценту брака, а хозяева просто ждали финального свистка. Многие болельщики, кстати, не дождались — им стал ясен результат задолго до конца, и они стали массово покидать трибуны.

Покинул Лигу Европы и «Зенит», пусть и забил один мяч в концовке. Но общий результат приемлем. 1/8 финала еврокубка для этой команды — похоже, потолок.

Вильярреал
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаСергей Семак
Голы
Херард Морено(Карлос Бакка)29′
Бранислав Иванович90+1′
Карлос Бакка(Херард Морено)47′
Составы команд
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
2Перес Марио Гаспар
44Ярослав Ракицкий
11Коста Хорда Хауме
82′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
30Эмануэль Маммана
6Виктор Руис
52′
27Магомед Оздоев
8Пабло Форнальс
33Эрнани
7Херард Морено
11Себастьян Дриусси
9Карлос Бакка
17Олег Шатов
56′
5Сантьяго Касерес
46′
99Андрей Лунев
64′
28Мануэль Морланес
41Михаил Кержаков
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
70′
7Сердар Азмун
70′
19Санти Касорла
20Роберт Мак
4Рамиро Фунес Мори
77′
25Вильмар Барриос
46′
15Мигелон
8Матиас Краневиттер
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
11Удары (всего)11
5Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
4Угловые9
20Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
За воротамиЖуан Пиньейру(Португалия)
За воротамиТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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