Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Еврокубки
14.03
Интер0
Айнтрахт Ф1
Футбол. Еврокубки
14.03
Бенфика3
Динамо З0
Футбол. Еврокубки
14.03
Славия Пр4
Севилья3
Футбол. Еврокубки
14.03
Арсенал3
Ренн0
Футбол. Еврокубки
14.03
Вильярреал2
Зенит1
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
21Самые стильные футбольные тренеры
10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пражская трагедия Промеса и cупергерой Обамеянг

Представляем обзор ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Наверх
Источник: Reuters

Эмери снова отыгрался

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 23:00

Арсенал3:Ренн0

«Это многое меняет», — заявил главный тренер французов Жюльен Стефан, узнав, что УЕФА сократил дисквалификацию форварда «канониров» Ляказетта. Расклад сил стал принципиально другим, потому что два бомбардира на поле — это не один. И если Ляказетт на первых минутах не смог наказать вратаря, то Обамеянг оказался точен, подставив ногу под прострел Рэмси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Унаи Эмери выполнила свою задачу за четверть часа. Обамеянг к голу приплюсовал пас, достав мяч на линии поля и навесив на голову Мэйтланду-Найлсу. Тем не менее, красота начавшейся с паса Рэмси атаки не отменяет того факта, что Обамеянг принимал передачу в офсайде. Однако ВАР в Лиге Европы нет, и заполонившие Лондон французские фанаты мигом приуныли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оживились гости сразу после перерыва, когда ворота Чеха спасла штанга. «Ренн» уже регулярно напрягал оборону хозяев, игра шла на встречных курсах и отличалась огромным количеством жестких стыков. Добил французов Обамеянг, которому на этот раз ассистировал Колашинац. Габонец не в первый уже раз отпраздновал взятие ворот, облачившись в маску супергероя, на этот раз выбрав образ Черной пантеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беззубая атака Спаллетти

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 23:00

Интер0:Айнтрахт Ф1

Франкфуртцы не проигрывали в Лиге Европы 13 матчей подряд, неделю назад чудом избежав поражения в свой 120-й день рождения. В четверг именинником был президент «орлов» Петер Фишер. Боссу «Айнтрахта» стукнуло 63, и почтенный возраст не помешал ему присоединиться к заполонившим улицы Милана немецким фанатам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на «Сан-Сиро» президента поздравил лучший снайпер команды Йович, в дебюте воспользовавшийся грубой ошибкой де Фрая и изящно перебросивший вратаря. «Интеру» требовалось забивать уже два мяча, а Лучано Спаллетти не мог рассчитывать на Икарди и Лаутаро Мартинеса. Без них — с Бальде Кейта на острие — миланцы выглядели беззубо и заслуженно попрощались с еврокубками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пражское чудо

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 23:00

Славия Пр4:Севилья3ДВ

Пабло Мачин надеялся, что кризис андалусийцев завершится в первом матче 1/8 финала, однако чуть-чуть не рассчитал, поэтому Промесу и Ко пришлось отложить решение всех вопросов до визита в Прагу. Там бывшего вратаря местной «Спарты» быстро огорчили голом, после чего пришло время пенальти. В конце первого тайма равновесие восстановил Бен Йеддер. В начале второго чехи вернули себе лидерство, когда Хесус Навас проспал рывок себе за спину и задержал соперника руками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше стало еще веселее. Счет по сумме двух матчей во второй раз сравнял Мунир, потрясающим ударом с лета отправивший мяч под перекладину. Впрочем, в дополнительное время игру перевел не он, а голкипер хозяев Коларж, на последних минутах не позволивший Кьеру забить чуть ли не с линии ворот. Однако у него не было шансов, когда Промес выполнил идеальный навес на голову Васкесу. В этот момент показалось, что «Славия» деморализована, но ван Бюрен поставил Вацлика в тупик ударом с острого угла. А за минуту до финального свистка испанцы пережили то же, что несколькими часами ранее «Краснодар». Пражане получили право на штрафной, потом в возникшей суматохе выгрызли мяч с мясом, и проявивший удивительное хладнокровие Олайинка, поймав защитников на ложном замахе, выдал голевой пас Траоре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Португалия наступает

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 23:00

Бенфика3:Динамо З0ДВ

После того, как «Краснодар» и «Зенит» завершили свой еврокубковый сезон, нам приходится нервно оглядываться на преследующую Россию в таблице коэффициентов УЕФА Португалию. У этой страны еще остался представитель в Лиге чемпионов в лице «Порту». Во втором по рангу еврокубке такого же результата ждали от «Бенфики», а поражение лидера национального первенства в Загребе воспринималось как досадная случайность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, хорваты уперлись. Первый тайм на «Да Луж» завершился без голов. Минуты таяли, ничего не менялось и во второй половине, но, в конце концов, от позора «орлов» спас вышедший на замену Жонас. Ветеран классно пробил в угол после скидки Пиззи, а эстафету у него уже в дополнительное время принял представитель молодой поросли лиссабонцев — 21-летний защитник Феррейра. Надежда «Динамо» на чудо еще жила, но ее убили удаление Стояновича и невероятный по исполнению выстрел Гримальдо с дальней дистанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Киевский бенефис Жиру

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 20:55

Динамо К0:Челси5

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 14.03.2019, 20:55

Зальцбург3:Наполи1

Накануне Маурцио Сарри жестко раскритиковал газон киевского стадиона, но представители УЕФА заверили: поле не лучшего качества лишь визуально, а играть на нем можно. Жиру, допустим, ничего не мешало, и уже в первом тайме француз возглавил список лучших бомбардиров Лиги Европы. Второй гол Оливье украсил разрезавший динамовскую оборону шикарным пасом Алонсо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это был восьмой точный удар Жиру в текущем розыгрыше. Девятый помог ему оформить первый за почти 13 лет гостевой еврокубковый хет-трик «Челси». Тогда Дидье Дрогба также блеснул в Восточной Европе, нокаутировав болгарский «Левски». У Жиру же получился чистый «трюк со шляпой»: мячи герой вечера отправлял в сетку обеими ногами и головой. 8:0 по сумме двух матчей стали кошмаром для «Динамо» и вторым результатом в еврокубковой истории лондонского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается матча в Зальцбурге, то там случилось то, чего так опасался тренер хозяев Марко Розе. Австрийцы пропустили первыми, позволив Милику забить один из самых эффектных голов четверга. Голкипер Вальке сыграл так, словно ему в руки отлетел не мяч, а только вытянутая из костра картофелина, и поляк поразил цель боковыми «ножницами». Естественно, пять голов в ответ хозяева не забили, но сражались до конца и покинули турнир с высоко поднятой головой. А «Наполи» вышел в еврокубковый четвертьфинал после паузы в четыре года, когда команду тренировал еще Рафаэль Бенитес.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале сыграют:

  • «Челси» (Англия)
  • «Наполи» (Италия)
  • «Валенсия» (Испания)
  • «Вильярреал» (Испания)
  • «Айнтрахт» Ф (Германия)
  • «Арсенал» (Англия)
  • «Славия» Пр (Чехия)
  • «Бенфика» (Португалия).

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в пятницу, 15 марта, в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Клубы не будут «сеяться» на основании их коэффициентов и не будут разводиться по разным парам, если представляют одну страну. В тот же день состоится жеребьевка полуфиналов и финала. Игры четвертьфинала должны пройти 11 и 18 апреля, полуфинала — 2 мая и 9 мая. Финал — 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Это наша старая проблема»: Иванович – о поражении в Лиге Европы
Губерниев: Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов
Моуринью рассказал, какие пары хотел бы видеть в 1/4 финала ЛЧ
Кучеров повторил достижение Сидни Кросби 12-летней давности
Коэффициенты УЕФА: Россия показала худший результат за 9 лет
Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной России на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь