Пражская трагедия Промеса и cупергерой Обамеянг

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Эмери снова отыгрался

«Это многое меняет», — заявил главный тренер французов Жюльен Стефан, узнав, что УЕФА сократил дисквалификацию форварда «канониров» Ляказетта. Расклад сил стал принципиально другим, потому что два бомбардира на поле — это не один. И если Ляказетт на первых минутах не смог наказать вратаря, то Обамеянг оказался точен, подставив ногу под прострел Рэмси.

Команда Унаи Эмери выполнила свою задачу за четверть часа. Обамеянг к голу приплюсовал пас, достав мяч на линии поля и навесив на голову Мэйтланду-Найлсу. Тем не менее, красота начавшейся с паса Рэмси атаки не отменяет того факта, что Обамеянг принимал передачу в офсайде. Однако ВАР в Лиге Европы нет, и заполонившие Лондон французские фанаты мигом приуныли.

Оживились гости сразу после перерыва, когда ворота Чеха спасла штанга. «Ренн» уже регулярно напрягал оборону хозяев, игра шла на встречных курсах и отличалась огромным количеством жестких стыков. Добил французов Обамеянг, которому на этот раз ассистировал Колашинац. Габонец не в первый уже раз отпраздновал взятие ворот, облачившись в маску супергероя, на этот раз выбрав образ Черной пантеры.

Беззубая атака Спаллетти

Франкфуртцы не проигрывали в Лиге Европы 13 матчей подряд, неделю назад чудом избежав поражения в свой 120-й день рождения. В четверг именинником был президент «орлов» Петер Фишер. Боссу «Айнтрахта» стукнуло 63, и почтенный возраст не помешал ему присоединиться к заполонившим улицы Милана немецким фанатам.

Уже на «Сан-Сиро» президента поздравил лучший снайпер команды Йович, в дебюте воспользовавшийся грубой ошибкой де Фрая и изящно перебросивший вратаря. «Интеру» требовалось забивать уже два мяча, а Лучано Спаллетти не мог рассчитывать на Икарди и Лаутаро Мартинеса. Без них — с Бальде Кейта на острие — миланцы выглядели беззубо и заслуженно попрощались с еврокубками.

Пражское чудо

Лига Европы 2018/2019 1/8 финала, 14.03.2019, 23:00 Славия Пр 4 : Севилья 3 ДВ

Пабло Мачин надеялся, что кризис андалусийцев завершится в первом матче 1/8 финала, однако чуть-чуть не рассчитал, поэтому Промесу и Ко пришлось отложить решение всех вопросов до визита в Прагу. Там бывшего вратаря местной «Спарты» быстро огорчили голом, после чего пришло время пенальти. В конце первого тайма равновесие восстановил Бен Йеддер. В начале второго чехи вернули себе лидерство, когда Хесус Навас проспал рывок себе за спину и задержал соперника руками.

Дальше стало еще веселее. Счет по сумме двух матчей во второй раз сравнял Мунир, потрясающим ударом с лета отправивший мяч под перекладину. Впрочем, в дополнительное время игру перевел не он, а голкипер хозяев Коларж, на последних минутах не позволивший Кьеру забить чуть ли не с линии ворот. Однако у него не было шансов, когда Промес выполнил идеальный навес на голову Васкесу. В этот момент показалось, что «Славия» деморализована, но ван Бюрен поставил Вацлика в тупик ударом с острого угла. А за минуту до финального свистка испанцы пережили то же, что несколькими часами ранее «Краснодар». Пражане получили право на штрафной, потом в возникшей суматохе выгрызли мяч с мясом, и проявивший удивительное хладнокровие Олайинка, поймав защитников на ложном замахе, выдал голевой пас Траоре.

Португалия наступает

Лига Европы 2018/2019 1/8 финала, 14.03.2019, 23:00 Бенфика 3 : Динамо З 0 ДВ

После того, как «Краснодар» и «Зенит» завершили свой еврокубковый сезон, нам приходится нервно оглядываться на преследующую Россию в таблице коэффициентов УЕФА Португалию. У этой страны еще остался представитель в Лиге чемпионов в лице «Порту». Во втором по рангу еврокубке такого же результата ждали от «Бенфики», а поражение лидера национального первенства в Загребе воспринималось как досадная случайность.

Тем не менее, хорваты уперлись. Первый тайм на «Да Луж» завершился без голов. Минуты таяли, ничего не менялось и во второй половине, но, в конце концов, от позора «орлов» спас вышедший на замену Жонас. Ветеран классно пробил в угол после скидки Пиззи, а эстафету у него уже в дополнительное время принял представитель молодой поросли лиссабонцев — 21-летний защитник Феррейра. Надежда «Динамо» на чудо еще жила, но ее убили удаление Стояновича и невероятный по исполнению выстрел Гримальдо с дальней дистанции.

Киевский бенефис Жиру

Накануне Маурцио Сарри жестко раскритиковал газон киевского стадиона, но представители УЕФА заверили: поле не лучшего качества лишь визуально, а играть на нем можно. Жиру, допустим, ничего не мешало, и уже в первом тайме француз возглавил список лучших бомбардиров Лиги Европы. Второй гол Оливье украсил разрезавший динамовскую оборону шикарным пасом Алонсо.

Это был восьмой точный удар Жиру в текущем розыгрыше. Девятый помог ему оформить первый за почти 13 лет гостевой еврокубковый хет-трик «Челси». Тогда Дидье Дрогба также блеснул в Восточной Европе, нокаутировав болгарский «Левски». У Жиру же получился чистый «трюк со шляпой»: мячи герой вечера отправлял в сетку обеими ногами и головой. 8:0 по сумме двух матчей стали кошмаром для «Динамо» и вторым результатом в еврокубковой истории лондонского клуба.

Что касается матча в Зальцбурге, то там случилось то, чего так опасался тренер хозяев Марко Розе. Австрийцы пропустили первыми, позволив Милику забить один из самых эффектных голов четверга. Голкипер Вальке сыграл так, словно ему в руки отлетел не мяч, а только вытянутая из костра картофелина, и поляк поразил цель боковыми «ножницами». Естественно, пять голов в ответ хозяева не забили, но сражались до конца и покинули турнир с высоко поднятой головой. А «Наполи» вышел в еврокубковый четвертьфинал после паузы в четыре года, когда команду тренировал еще Рафаэль Бенитес.

В четвертьфинале сыграют:

«Челси» (Англия)

«Наполи» (Италия)

«Валенсия» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)

«Айнтрахт» Ф (Германия)

«Арсенал» (Англия)

«Славия» Пр (Чехия)

«Бенфика» (Португалия).