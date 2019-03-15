«Это наша старая проблема»: Иванович — о поражении в Лиге Европы
А ещё Семак, Шатов и Дриусси.
А ещё Семак, Шатов и Дриусси.
«Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив «Вильярреалу» в обоих матчах. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей — Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал во голкипера.
— Азмун не реализовал четыре выхода один на один за последние три матча. С чем это может быть связано? — спросили Семака на
— Сложно сказать. Ему нужно прибавлять в этом компоненте. Хорошо, что есть моменты. Конечно, у Азмуна моментов больше, чем забитых мячей. Иногда ты ошибочно принимаешь решение, выходя один на один. Тут важно правильно оценивать ситуацию.
— Что в итоге помешало пройти «Вильярреал»?
— В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это
Олег Шатов не так часто общается с прессой, но на этот раз остановился и поговорил с журналистами.
— Хорошо, что до конца не бросили играть, — сказал полузащитник. — Старались навязать испанцам свой футбол, забили гол престижа. Не надо расстраиваться, нужно настраиваться на следующие матчи. Впереди важная встреча со «Спартаком». Нужно все проанализировать и готовиться к следующей игре.
— Лунёв сможет сыграть со «Спартаком»?
— Пока не знаю, но хотел пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер. Если он получил травму, то это большая потеря. Лунев — очень важная часть команды.
Когда Азмун выходил один на один во второй раз, то фактически голевую передачу ему отдавал Дриусси. Аргентинец не стал критиковать партнёра.
— Нельзя винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы действительно хотели выиграть, пройти в следующую стадию. Теперь думаем о воскресенье, предстоит очень важная встреча. Сейчас наша главная цель — победа в чемпионате.
Судя по словам Ивановича, соперник его явно не впечатлил.
— Первый 25 минут играли хорошо — начала серб. — А потом началась эта наша старая проблема — сами себе привозим опасность. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал
— Хватит ли времени, чтобы восстановить силы к матчу со «Спартаком»?
— Даже если бы мы завтра играли такой матч, то силы, мотивации и энергии у нас набралось достаточно. Такие матчи играются с сердцем!
|Хавьер Кальеха
|Сергей Семак
|Херард Морено(Карлос Бакка)
|29′
|Бранислав Иванович
|90+1′
|Карлос Бакка(Херард Морено)
|47′
|13
|Морено Андрес Фернандес
|19
|Игорь Смольников
|2
|Перес Марио Гаспар
|44
|Ярослав Ракицкий
|11
|Коста Хорда Хауме
82′
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
|30
|Эмануэль Маммана
|6
|Виктор Руис
52′
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Пабло Форнальс
|33
|Эрнани
|7
|Херард Морено
|11
|Себастьян Дриусси
|9
|Карлос Бакка
|17
|Олег Шатов
56′
|5
|Сантьяго Касерес
46′
|99
|Андрей Лунев
64′
|28
|Мануэль Морланес
|41
|Михаил Кержаков
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
70′
|7
|Сердар Азмун
70′
|19
|Санти Касорла
|20
|Роберт Мак
|4
|Рамиро Фунес Мори
77′
|25
|Вильмар Барриос
46′
|15
|Мигелон
|8
|Матиас Краневиттер
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|20
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру(Португалия)
|За воротами
|Тиагу Мартинш(Португалия)