«Это наша старая проблема»: Иванович — о поражении в Лиге Европы

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«Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив «Вильярреалу» в обоих матчах. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей — Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал во голкипера.

Источник: РИА

— Азмун не реализовал четыре выхода один на один за последние три матча. С чем это может быть связано? — спросили Семака на пресс-конференции.

— Сложно сказать. Ему нужно прибавлять в этом компоненте. Хорошо, что есть моменты. Конечно, у Азмуна моментов больше, чем забитых мячей. Иногда ты ошибочно принимаешь решение, выходя один на один. Тут важно правильно оценивать ситуацию.

— Что в итоге помешало пройти «Вильярреал»?

— В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это что-то сильно меняло, но второй пропущенный мяч свёл наши шансы к минимуму. На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Её не было. У нас были проблемы. В том числе и в плане заявки на Лигу Европы. Местами смотримся неплохо. Ожидать фееричного выступления было сложно, но желание у парней было. В первом тайме особенно играли очень активно. Если бы забили, то игра пошла бы иначе.

Олег Шатов не так часто общается с прессой, но на этот раз остановился и поговорил с журналистами.

Источник: РИА

— Хорошо, что до конца не бросили играть, — сказал полузащитник. — Старались навязать испанцам свой футбол, забили гол престижа. Не надо расстраиваться, нужно настраиваться на следующие матчи. Впереди важная встреча со «Спартаком». Нужно все проанализировать и готовиться к следующей игре.

— Лунёв сможет сыграть со «Спартаком»?

— Пока не знаю, но хотел пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер. Если он получил травму, то это большая потеря. Лунев — очень важная часть команды.

Когда Азмун выходил один на один во второй раз, то фактически голевую передачу ему отдавал Дриусси. Аргентинец не стал критиковать партнёра.

Источник: РИА

— Нельзя винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы действительно хотели выиграть, пройти в следующую стадию. Теперь думаем о воскресенье, предстоит очень важная встреча. Сейчас наша главная цель — победа в чемпионате.

Судя по словам Ивановича, соперник его явно не впечатлил.

Источник: РИА

— Первый 25 минут играли хорошо — начала серб. — А потом началась эта наша старая проблема — сами себе привозим опасность. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то хорошее через свою игру. Они просто использовали наши ошибки.

— Хватит ли времени, чтобы восстановить силы к матчу со «Спартаком»?