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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это наша старая проблема»: Иванович — о поражении в Лиге Европы

А ещё Семак, Шатов и Дриусси.

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«Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив «Вильярреалу» в обоих матчах. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей — Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал во голкипера.

Источник: РИА

— Азмун не реализовал четыре выхода один на один за последние три матча. С чем это может быть связано? — спросили Семака на пресс-конференции.

— Сложно сказать. Ему нужно прибавлять в этом компоненте. Хорошо, что есть моменты. Конечно, у Азмуна моментов больше, чем забитых мячей. Иногда ты ошибочно принимаешь решение, выходя один на один. Тут важно правильно оценивать ситуацию.

— Что в итоге помешало пройти «Вильярреал»?

— В первом тайме постарались активно начать. Увы, моменты не реализовали, ещё и пропустили. Вряд ли это что-то сильно меняло, но второй пропущенный мяч свёл наши шансы к минимуму. На данном этапе для нашего уровня требуется удача, чтобы пройти. Её не было. У нас были проблемы. В том числе и в плане заявки на Лигу Европы. Местами смотримся неплохо. Ожидать фееричного выступления было сложно, но желание у парней было. В первом тайме особенно играли очень активно. Если бы забили, то игра пошла бы иначе.

Олег Шатов не так часто общается с прессой, но на этот раз остановился и поговорил с журналистами.

Источник: РИА

— Хорошо, что до конца не бросили играть, — сказал полузащитник. — Старались навязать испанцам свой футбол, забили гол престижа. Не надо расстраиваться, нужно настраиваться на следующие матчи. Впереди важная встреча со «Спартаком». Нужно все проанализировать и готовиться к следующей игре.

— Лунёв сможет сыграть со «Спартаком»?

— Пока не знаю, но хотел пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер. Если он получил травму, то это большая потеря. Лунев — очень важная часть команды.

Когда Азмун выходил один на один во второй раз, то фактически голевую передачу ему отдавал Дриусси. Аргентинец не стал критиковать партнёра.

Источник: РИА

— Нельзя винить Азмуна в том, что он не забил в начале матча. Неприятный результат для нас, но стараемся не падать духом. Мы должны просто проанализировать эти ошибки. Мы действительно хотели выиграть, пройти в следующую стадию. Теперь думаем о воскресенье, предстоит очень важная встреча. Сейчас наша главная цель — победа в чемпионате.

Судя по словам Ивановича, соперник его явно не впечатлил.

Источник: РИА

— Первый 25 минут играли хорошо — начала серб. — А потом началась эта наша старая проблема — сами себе привозим опасность. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то хорошее через свою игру. Они просто использовали наши ошибки.

— Хватит ли времени, чтобы восстановить силы к матчу со «Спартаком»?

— Даже если бы мы завтра играли такой матч, то силы, мотивации и энергии у нас набралось достаточно. Такие матчи играются с сердцем!

Вильярреал
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica, 14027 зрителей
Главные тренеры
Хавьер КальехаСергей Семак
Голы
Херард Морено(Карлос Бакка)29′
Бранислав Иванович90+1′
Карлос Бакка(Херард Морено)47′
Составы команд
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
2Перес Марио Гаспар
44Ярослав Ракицкий
11Коста Хорда Хауме
82′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
30Эмануэль Маммана
6Виктор Руис
52′
27Магомед Оздоев
8Пабло Форнальс
33Эрнани
7Херард Морено
11Себастьян Дриусси
9Карлос Бакка
17Олег Шатов
56′
5Сантьяго Касерес
46′
99Андрей Лунев
64′
28Мануэль Морланес
41Михаил Кержаков
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
70′
7Сердар Азмун
70′
19Санти Касорла
20Роберт Мак
4Рамиро Фунес Мори
77′
25Вильмар Барриос
46′
15Мигелон
8Матиас Краневиттер
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
11Удары (всего)11
5Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
4Угловые9
20Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
За воротамиЖуан Пиньейру(Португалия)
За воротамиТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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