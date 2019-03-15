Моуринью хочет видеть сражение английских клубов в еврокубках

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Он отметил, что хотел бы видеть сражения между английскими клубами на этой стадии. А вот встречу «Ювентуса» и «Барселоны» отнес бы на более поздний срок — полуфинал или финал.

«Какие пары я хотел бы увидеть в четвертьфинале? В первую очередь сражения между английскими клубами. Не хотелось бы говорить о чем-то конкретном, но их очное противостояние было бы интересным. Это бы означало, что две команды гарантированно пройдут в полуфинал. Во-вторых, — встречу между “Аяксом” и “Порту”. Выход в следующую стадию имел бы огромное значение как для голландского, так и для португальского футбола».

В Лиге чемпионов состоялся первый раунд плей-офф, по итогам которого восемь лучших команд вышли в четвертьфинал. Противостояния 1/8 финала получились настолько зубодробительными, что с некоторыми командами тяжело расставаться так рано. Вот бы добрать их при помощи смс-голосования!

«Не хотел бы, чтобы такое противостояние, как “Ювентус” — “Барселона” пришлось на четвертьфинал. Думаю, оно больше подходит для более поздних стадий турнира. Две потрясающие команды, которые в последние годы не добивались успеха в Лиге чемпионов, но имеют в своих составах двух великих игроков — Роналду и Месси», — заявил португальский специалист.

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