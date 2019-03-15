Моуринью хочет видеть сражение английских клубов в еврокубках
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, какие пары хотел бы видеть в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает RT.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, какие пары хотел бы видеть в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает RT.
Он отметил, что хотел бы видеть сражения между английскими клубами на этой стадии. А вот встречу «Ювентуса» и «Барселоны» отнес бы на более поздний срок — полуфинал или финал.
«Какие пары я хотел бы увидеть в четвертьфинале? В первую очередь сражения между английскими клубами. Не хотелось бы говорить о
«Не хотел бы, чтобы такое противостояние, как “Ювентус” — “Барселона” пришлось на четвертьфинал. Думаю, оно больше подходит для более поздних стадий турнира. Две потрясающие команды, которые в последние годы не добивались успеха в Лиге чемпионов, но имеют в своих составах двух великих игроков — Роналду и Месси», — заявил португальский специалист.
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