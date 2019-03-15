«Краснодар» обратился к болельщикам после вылета из ЛЕ
«Краснодар» обратился к своим болельщикам после того, как покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, передает «Советский спорт».
«Краснодар» обратился к своим болельщикам после того, как покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, передает «Советский спорт».
В этом раунде российский клуб встречался с испанской «Валенсией». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Испании, а вторая игра закончилась результативной ничей — 1:1. Примечательно, что свой мяч в этой встрече «Валенсия» забила за 30 секунд до конца, тем самым лишив «Краснодар» четвертьфинала турнира.
|Мурад Мусаев
|Марселино Гарсия Тораль
|Магомед-Шапи Сулейманов
|85′
|Гонсалу Гедеш(Кевин Гамейро)
|90+3′
|39
|Матвей Сафонов
|13
|Норберту Мурара Нету
|6
|Кристиан Рамирес
|18
|Даниэль Васс
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|14
|Хосе Гайя
|5
|Урош Спаич
|5
|Габриэл Паулиста
|14
|Кристоффер Олссон
|12
|Муктар Диакаби
|8
|Юрий Газинский
78′
|11
|Денис Черышев
|7
|Вандерсон Масиэл
|6
|Жоффре Кондогбья
15′
|16
|Виктор Классон
|17
|Франсис Кокелен
|98
|Сергей Петров
75′
|8
|Карлос Солер
75′88′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|9
|Кевин Гамейро
90+4′
|33
|Маурисио Перейра
30′90′
|22
|Санти Мина
70′
|22
|Иван Таранов
|7
|Гонсалу Гедеш
90+3′
|9
|Арикленес да Силва Ари
30′
|23
|Рубен Собрино
57′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|19
|Морено Родриго
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)
|Боковой судья
|Гэри Бесуик(Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн(Англия)
|За воротами
|Мартин Аткинсон(Англия)
|За воротами
|Стюарт Аттуэлл(Англия)