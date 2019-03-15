Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
14.03
Интер0
Айнтрахт Ф1
Футбол. Еврокубки
14.03
Бенфика3
Динамо З0
Футбол. Еврокубки
14.03
Славия Пр4
Севилья3
Футбол. Еврокубки
14.03
Арсенал3
Ренн0
Футбол. Еврокубки
14.03
Вильярреал2
Зенит1
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монако
Футбол. Еврокубки
14.03
Динамо К0
Челси5
Футбол. Еврокубки
14.03
Зальцбург3
Наполи1
Футбол. Еврокубки
14.03
Краснодар1
Валенсия1
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
9Состоится ли дебют Чалова в сборной?
10:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Краснодар» обратился к болельщикам после вылета из ЛЕ

«Краснодар» обратился к своим болельщикам после того, как покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, передает «Советский спорт».

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В этом раунде российский клуб встречался с испанской «Валенсией». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Испании, а вторая игра закончилась результативной ничей — 1:1. Примечательно, что свой мяч в этой встрече «Валенсия» забила за 30 секунд до конца, тем самым лишив «Краснодар» четвертьфинала турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 35074 зрителя
Главные тренеры
Мурад МусаевМарселино Гарсия Тораль
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов85′
Гонсалу Гедеш(Кевин Гамейро)90+3′
Составы команд
39Матвей Сафонов
13Норберту Мурара Нету
6Кристиан Рамирес
18Даниэль Васс
3Йон Гудни Фьолусон
14Хосе Гайя
5Урош Спаич
5Габриэл Паулиста
14Кристоффер Олссон
12Муктар Диакаби
8Юрий Газинский
78′
11Денис Черышев
7Вандерсон Масиэл
6Жоффре Кондогбья
15′
16Виктор Классон
17Франсис Кокелен
98Сергей Петров
75′
8Карлос Солер
75′88′
93Магомед-Шапи Сулейманов
9Кевин Гамейро
90+4′
33Маурисио Перейра
30′90′
22Санти Мина
70′
22Иван Таранов
7Гонсалу Гедеш
90+3′
9Арикленес да Силва Ари
30′
23Рубен Собрино
57′
89Дмитрий Стоцкий
19Морено Родриго
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
14Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Боковой судьяГэри Бесуик(Англия)
Боковой судьяАдам Нанн(Англия)
За воротамиМартин Аткинсон(Англия)
За воротамиСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 О заражении крови Юлии Началовой рассказали врачи
Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести
«Это наша старая проблема»: Иванович – о поражении в Лиге Европы
Губерниев: Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов
Моуринью рассказал, какие пары хотел бы видеть в 1/4 финала ЛЧ
Кучеров повторил достижение Сидни Кросби 12-летней давности
Коэффициенты УЕФА: Россия показала худший результат за 9 лет
Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австралии
Экс-директор «Спартака» раскритиковал Кононова за высказывания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь