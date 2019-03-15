«Краснодар» обратился к болельщикам после вылета из ЛЕ

В этом раунде российский клуб встречался с испанской «Валенсией». Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Испании, а вторая игра закончилась результативной ничей — 1:1. Примечательно, что свой мяч в этой встрече «Валенсия» забила за 30 секунд до конца, тем самым лишив «Краснодар» четвертьфинала турнира.