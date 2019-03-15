Александр Кержаков: Нереализованные «Зенитом» моменты решили исход матча с «Вильярреалом»

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В четверг «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир. В начале матча при счете 0:0 два выхода один на один с вратарем не реализовал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В матче не принимал участия нападающий петербургской команды Артем Дзюба.

«В самом начале матча у “Зенита” было два очень хороших момента для того, чтобы забить гол. Никто не знает, как сложилась бы игра, забей Азмун в начале встречи. Эти два неиспользованных момента предрешили исход матча, потом мы пропустили гол, игра была решена, — отметил Кержаков. — Но не стоит забывать, что практически все шансы “Зенит” упустил еще в первом матче (на своем поле “Зенит” уступил со счетом 1:3 — прим. ТАСС)».

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«Моменты возникали и без Дзюбы, нельзя все связывать с одним игроком, он участвовал почти во всех матчах, не просто так его не было на поле вчера, была микротравма. “Вильярреал” на данный момент оказался сильнее “Зенита”, это печально, потому что петербургский клуб — лидер российского чемпионата, а “Вильярреал” находится на 16-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. Печально, что мы сейчас не можем обыгрывать такую команду, надеюсь, что это временное явление», — добавил Кержаков.

В следующем матче петербургская команда 17 марта сыграет с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.