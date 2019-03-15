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11«Краснодар» упустил победу в Лиге Европы на последних минутах
14:16 (мск), источник: ТАСС

Александр Кержаков: Нереализованные «Зенитом» моменты решили исход матча с «Вильярреалом»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Два нереализованных футболистом «Зенита» Сердаром Азмуном опасных момента в начале матча с «Вильярреалом» решили исход ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист петербургского «Зенита» и старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков.

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В четверг «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир. В начале матча при счете 0:0 два выхода один на один с вратарем не реализовал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В матче не принимал участия нападающий петербургской команды Артем Дзюба.

«В самом начале матча у “Зенита” было два очень хороших момента для того, чтобы забить гол. Никто не знает, как сложилась бы игра, забей Азмун в начале встречи. Эти два неиспользованных момента предрешили исход матча, потом мы пропустили гол, игра была решена, — отметил Кержаков. — Но не стоит забывать, что практически все шансы “Зенит” упустил еще в первом матче (на своем поле “Зенит” уступил со счетом 1:3 — прим. ТАСС)».

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«Моменты возникали и без Дзюбы, нельзя все связывать с одним игроком, он участвовал почти во всех матчах, не просто так его не было на поле вчера, была микротравма. “Вильярреал” на данный момент оказался сильнее “Зенита”, это печально, потому что петербургский клуб — лидер российского чемпионата, а “Вильярреал” находится на 16-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. Печально, что мы сейчас не можем обыгрывать такую команду, надеюсь, что это временное явление», — добавил Кержаков.

В следующем матче петербургская команда 17 марта сыграет с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Премьер-лига 2018/2019Тур 20, 17.03.2019, 19:00

Спартак-:Зенит-

«Не хотелось бы думать, что “Зенит” вышел на ответный матч с “Вильярреалом” с мыслями о чемпионате России, это было бы непрофессионально. Сомневаюсь, что тренеры и футболисты могли бы себе такое позволить, — считает Кержаков. — На данный момент “Зениту” не под силу забить четыре гола, когда ты проигрываешь по ходу встречи. Уже и не помню, когда “Зенит” в последний раз выигрывал в выездных матчах еврокубков и забивал больше двух мячей».

Вильярреал
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica, 14027 зрителей
Главные тренеры
Хавьер КальехаСергей Семак
Голы
Херард Морено(Карлос Бакка)29′
Бранислав Иванович90+1′
Карлос Бакка(Херард Морено)47′
Составы команд
13Морено Андрес Фернандес
19Игорь Смольников
2Перес Марио Гаспар
44Ярослав Ракицкий
11Коста Хорда Хауме
82′
6Бранислав Иванович
3Соберон Альваро Гонсалес
30Эмануэль Маммана
6Виктор Руис
52′
27Магомед Оздоев
8Пабло Форнальс
33Эрнани
7Херард Морено
11Себастьян Дриусси
9Карлос Бакка
17Олег Шатов
56′
5Сантьяго Касерес
46′
99Андрей Лунев
64′
28Мануэль Морланес
41Михаил Кержаков
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
70′
7Сердар Азмун
70′
19Санти Касорла
20Роберт Мак
4Рамиро Фунес Мори
77′
25Вильмар Барриос
46′
15Мигелон
8Матиас Краневиттер
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
11Удары (всего)12
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
4Угловые9
20Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
За воротамиЖуан Пиньейру(Португалия)
За воротамиТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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