Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леванте
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы
10«Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

12 интересных фактов о парах ЛЧ

Англичане уже в полуфинале.

Наверх
В Лиге чемпионов состоялся первый раунд плей-офф, по итогам которого восемь лучших команд вышли в четвертьфинал. Противостояния 1/8 финала получились настолько зубодробительными, что с некоторыми командами тяжело расставаться так рано. Вот бы добрать их при помощи смс-голосования!

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)

Лига чемпионов 2018/20191/4 финала, 9.04.2019, 0:00

Аякс-:Ювентус-

1. Именно в «Аяксе» играет главный бомбардир этого розыгрыша ЛЧ. Душан Тадич с девятью мячами опережает Лео Месси и Роберта Левандовски, а у Криштиану в этот раз с голами не очень. Четыре мяча в семи играх, и три из них в камбэке с «Атлетико».

2. Лео Бонуччи после отъезда в «Милан» снова стал одним из ключевых футболистов «Юве». Помимо вратаря Щенсны только он отыграл все матчи этой ЛЧ — от начала и до конца. Также все игры отыграл Миралем Пьянич, но его несколько раз заменяли по ходу игры.

3. За всю историю турнира* команды играли между собой пять раз. И во всех этих играх побеждал «Ювентус». Особенно чувствительной выдалась серия в конце 90-х, когда «Юве» сначала оставил «Аякс» без титула, выиграв трофей в серии пенальти. А через год ещё и выбил их в полуфинале. Голландцам есть, за что мстить.

Смотрите также: «Аякс», выигрывавший Лигу чемпионов. Где они сейчас?

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)

Лига чемпионов 2018/20191/4 финала, 9.04.2019, 0:00

Ливерпуль-:Порту-

4. Обыграв «Баварию», «Ливерпуль» помог всей английской компании повторить успех десятилетней давности. Столько же клубов в четвертьфинале ЛЧ у англичан было аж в сезоне-2008/09. Но победила всё равно «Барса».

5. Если «Порту» пройдёт в следующую стадию, шансов сохранить 6-ю позицию в рейтинге коэффициентов у России останется ещё меньше. Особенно учитывая тот факт, что «Бенфика» — один из теневых фаворитов Лиги Европы. Ни на что не намекаем, но лучше бы Мо Салаху подойти к игре в лучшей форме. Не как на ЧМ.

6. Именно «Порту» выбил в прошлом году «Ливерпуль» перед тем, как дойти до финала ЛЧ. Поражение было чувствительным: Мане сделал хет-трик, который помог разобрать соперников на кусочки. 0:5 на «Драгау» на глазах почти 50 тысяч зрителей — «Порту» точно не забыл тот позор.

Смотрите также: Палитра эмоций Юргена Клоппа

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)

Лига чемпионов 2018/20191/4 финала, 9.04.2019, 0:00

Тоттенхэм Хотспур-:Манчестер Сити-

7. «Шпоры» повторили свой лучший результат в истории турнира. В 2011-м они уже играли в четвертьфинале, тогда за команду ещё выступал Роман Павлюченко. Из турнира их выбил «Реал», но в этом розыгрыше он уже успел вылететь. А ещё у лондонцев теперь есть Почеттино.

8. «Мы ещё подростки в ЛЧ», — сказал Гвардиола перед игрой с «Шальке» и грохнул его 7:0. На самом деле, клуб шейхов совсем не новичок в турнире и уже выходил в полуфинал — в сезоне-2015/16. А уж учитывая стиль, в котором «Сити», стал чемпионом в прошлом году, можно прямо сказать, что Пеп хитрит: его парни — одни из фаворитов.

9. За годы противостояния в АПЛ клубы и без того успели поднадоесть друг другу, а тут им придётся играть между собой три раза за две недели. Сначала в ЛЧ, а через несколько дней после ответки ещё и в Премьер-Лиге.

Смотрите также: «Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ЛЧ

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Лига чемпионов 2018/20191/4 финала, 9.04.2019, 0:00

Манчестер Юнайтед-:Барселона-

10. К четвертьфиналу «Барселона» осталась единственным испанским клубом в этой ЛЧ. Неожиданный вылет «Атлетико» (после такой-то первой игры) и нашумевшее поражение «Реала» прервали многолетнее доминирование испанских клубов. Подобное не случалось с ними с 2010-го года.

11. Для «Юнайтед» четвертьфинал ЛЧ — аномальный этап, который команда не может преодолеть уже много лет. В последний раз получилось в 2011-м: «МЮ» сэра Алекса вышел в финал и проиграл… «Барселоне». Может, самое время замкнуть этот круг?

12. Первый матч этой пары должен был пройти в Испании, но из-за того, что «Сити» тоже оказался гостевой командой в первой игре против «шпор», УЕФА всё переиграл. Пожалуй, не очень честно выносить такие решения постфактум — не секрет, что первый матч в гостях для многих играть удобнее. «Сити» нарвался на ещё один повод для разговоров о дружбе с чиновниками.

Смотрите также: «Барселона» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

* — здесь под «турниром» предполагается Лига чемпионов, пришедшая на смену Кубку европейских чемпионов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Сезон болезней: что не так со здоровьем российских биатлонисток
Стали известны пары четвертьфиналистов в Лиге Европы
Могильный, Буре, Овечкин: гениальные сезоны русских звезд НХЛ
Назван состав сборной Бельгии на матч отбора ЧЕ против России
Александр Кержаков назвал причины поражения «Зенита» в матче ЛЕ
Главные достижения российских клубов в еврокубках (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь