12 интересных фактов о парах ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялся первый раунд плей-офф, по итогам которого восемь лучших команд вышли в четвертьфинал. Противостояния 1/8 финала получились настолько зубодробительными, что с некоторыми командами тяжело расставаться так рано. Вот бы добрать их при помощи смс-голосования!

«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)

1. Именно в «Аяксе» играет главный бомбардир этого розыгрыша ЛЧ. Душан Тадич с девятью мячами опережает Лео Месси и Роберта Левандовски, а у Криштиану в этот раз с голами не очень. Четыре мяча в семи играх, и три из них в камбэке с «Атлетико».

2. Лео Бонуччи после отъезда в «Милан» снова стал одним из ключевых футболистов «Юве». Помимо вратаря Щенсны только он отыграл все матчи этой ЛЧ — от начала и до конца. Также все игры отыграл Миралем Пьянич, но его несколько раз заменяли по ходу игры.

3. За всю историю турнира* команды играли между собой пять раз. И во всех этих играх побеждал «Ювентус». Особенно чувствительной выдалась серия в конце 90-х, когда «Юве» сначала оставил «Аякс» без титула, выиграв трофей в серии пенальти. А через год ещё и выбил их в полуфинале. Голландцам есть, за что мстить.

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«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)

4. Обыграв «Баварию», «Ливерпуль» помог всей английской компании повторить успех десятилетней давности. Столько же клубов в четвертьфинале ЛЧ у англичан было аж в сезоне-2008/09. Но победила всё равно «Барса».

5. Если «Порту» пройдёт в следующую стадию, шансов сохранить 6-ю позицию в рейтинге коэффициентов у России останется ещё меньше. Особенно учитывая тот факт, что «Бенфика» — один из теневых фаворитов Лиги Европы. Ни на что не намекаем, но лучше бы Мо Салаху подойти к игре в лучшей форме. Не как на ЧМ.

6. Именно «Порту» выбил в прошлом году «Ливерпуль» перед тем, как дойти до финала ЛЧ. Поражение было чувствительным: Мане сделал хет-трик, который помог разобрать соперников на кусочки. 0:5 на «Драгау» на глазах почти 50 тысяч зрителей — «Порту» точно не забыл тот позор.

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«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)

7. «Шпоры» повторили свой лучший результат в истории турнира. В 2011-м они уже играли в четвертьфинале, тогда за команду ещё выступал Роман Павлюченко. Из турнира их выбил «Реал», но в этом розыгрыше он уже успел вылететь. А ещё у лондонцев теперь есть Почеттино.

8. «Мы ещё подростки в ЛЧ», — сказал Гвардиола перед игрой с «Шальке» и грохнул его 7:0. На самом деле, клуб шейхов совсем не новичок в турнире и уже выходил в полуфинал — в сезоне-2015/16. А уж учитывая стиль, в котором «Сити», стал чемпионом в прошлом году, можно прямо сказать, что Пеп хитрит: его парни — одни из фаворитов.

9. За годы противостояния в АПЛ клубы и без того успели поднадоесть друг другу, а тут им придётся играть между собой три раза за две недели. Сначала в ЛЧ, а через несколько дней после ответки ещё и в Премьер-Лиге.

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«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

10. К четвертьфиналу «Барселона» осталась единственным испанским клубом в этой ЛЧ. Неожиданный вылет «Атлетико» (после такой-то первой игры) и нашумевшее поражение «Реала» прервали многолетнее доминирование испанских клубов. Подобное не случалось с ними с 2010-го года.

11. Для «Юнайтед» четвертьфинал ЛЧ — аномальный этап, который команда не может преодолеть уже много лет. В последний раз получилось в 2011-м: «МЮ» сэра Алекса вышел в финал и проиграл… «Барселоне». Может, самое время замкнуть этот круг?

12. Первый матч этой пары должен был пройти в Испании, но из-за того, что «Сити» тоже оказался гостевой командой в первой игре против «шпор», УЕФА всё переиграл. Пожалуй, не очень честно выносить такие решения постфактум — не секрет, что первый матч в гостях для многих играть удобнее. «Сити» нарвался на ещё один повод для разговоров о дружбе с чиновниками.

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