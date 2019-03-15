«Краснодару» — «пятерка», «Спартаку» — «кол». Оценки клубам за европейский сезон

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«Уфа»

Статистика матчей: +1=4−1, разница мячей 6:6

Результат: вылет после раунда плей-офф Лиги Европы

Самый крутой матч: «Рейнджерс» (д) — 1:1

Самый провальный матч: «Рейнджерс» (г) — 0:1

Оценка: 3+

Для клуба из Башкортостана это была первая еврокампания, и вряд ли с него стоит спрашивать по всей строгости. Команда тогда ещё Сергея Томарова отчаянно пыталась пробиться в группу Лиги Европы, одолела словенский «Домжале» (0:0, 1:1), унесла ноги от люксембургского «Прогресса» (2:1, 2:2), но потом споткнулась об именитый и постепенно набирающий былую мощь «Рейнджерс». На выезде у «Уфы» не получилось ничегошеньки, а дома, наоборот, жутко не повезло: шотландцы остались вдевятером, их дважды спасали штанги и перекладины, но на выходе — обидная ничья.

«Спартак»

Статистика матчей: +1=3−4, разница мячей 10:15

Результат: вылет после третьего раунда Лиги чемпионов, вылет после групповой стадии Лиги Европы (последнее место)

Самый крутой матч: «Рейнджерс» (д) — 4:3

Самый провальный матч: ПАОК (д) — 0:0

Оценка: 1

Судьба красно-белых и лично Массимо Карреры в этом сезоне могла сложиться совсем иначе, попади команда в Лигу чемпионов. Но «Спартак» вылетел в первом же предварительном раунде от не хватающего звёзд с неба ПАОКа. В Греции красно-белые вели 2:0, но умудрились растранжирить преимущество и проиграть, а дома не забили ни разу. После этого и началась первая волна разброда и шатаний. Продолжилась тряска в Лиге Европы, где «Спартак» провёл два матча с Каррерой, ещё два — с Рианчо и заключительные два — с Кононовым.

Итог — два поражения от «Рапида», бесславный вояж в Испанию на решающую игру и позорное последнее место. Из положительного можно вспомнить разве что эмоциональные битвы с «Вильярреалом» и «Рейнджерс» дома.

Завершился еврокубковый сезон для российских клубов. Он получился откровенно не очень удачным: «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в группах Лиги чемпионов, «Спартак» занял последнее место в группе Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили выступления на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«Локомотив»

Статистика матчей: +1=0−5, разница мячей 4:12

Результат: вылет после группового турнира Лиги чемпионов (последнее место)

Самый крутой матч: «Галатасарай» (д) — 2:0

Самый провальный матч: «Порту» (г) — 1:4

Оценка: 2.

«Железнодорожники» дождались возвращения в Лигу чемпионов после 14-летнего перерыва, наснимали по этому поводу кучу трогательных и красивых роликов, однако работа вне футбольного поля получилась у них лучше, чем на нём. Команда Юрия Семина проиграла пять матчей из шести в не самой сложной группе, не заработала дополнительных призовых, огорчила болельщиков и не сумела даже попасть в Лигу Европы. Да, в каких-то играх «Локо» местами не везло, но причины провала кроются не только в отсутствии фарта.

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ЦСКА

Статистика матчей: +2=1−3, разница мячей 8:9

Результат: вылет после группового турнира Лиги чемпионов (последнее место)

Самый крутой матч: «Реал» (г) — 3:0

Самый провальный матч: «Виктория» (д) — 1:2

Оценка: 4

Тот самый случай, когда команда тоже заняла последнее место в группе, а ей всё равно искренне аплодировала вся страна. Перед началом сезона за ЦСКА из-за кардинального обновления и омоложения команды было страшно, но Виктор Гончаренко в кратчайшие сроки сотворил невозможное. «Армейцы» дважды обыграли «Реал» (и совершенно неважно, сильным он был или слабым), а в Лигу Европу не попали, во-первых, по собственной глупости (поражение от «Виктории» дома было совсем необязательным), во-вторых, из-за разгильдяйства «Ромы» в последнем туре.

«Краснодар»

Статистика матчей: +4=3−3, разница мячей 11:12

Результат: вылет после 1/8 финала Лиги Европы

Самый крутой матч: «Севилья» (д) — 2:1

Самый провальный матч: «Севилья» (г) — 0:3

Оценка: 5

Выступление «быков» оставило самое приятное послевкусие среди всех российских клубов. «Краснодар» набрал 12 очков в группе, уступив первое место «Севилье» лишь по дополнительным показателям и подарив за осень зрителям сразу три волевые победы. Затем команда Мурада Мусаева умудрилась выбить из турнира очень сильный «Байер», а противостояние с «Валенсией» и трагичная развязка последних секунд и так до сих пор крутятся в голове, чтобы о них ещё раз подробно вспоминать. В любом случае, «Краснодару» хочется сказать искреннее спасибо — за красоту и эмоции.

«Зенит»

Статистика матчей: +6=2−6, разница

мячей 23:16

Результат: вылет после 1/8 финала Лиги Европы

Самый крутой матч: «Динамо» Минск (д) — 8:1

Самый провальный матч: «Вильярреал» (д) — 1:3

Оценка: 4-

Запоминается последнее, поэтому, вспоминая вчерашние мучения «Зенита» в Испании, хочется налить негатива и раскритиковать команду Сергея Семака за слабые выступления в Европе. Однако это будет откровенным перебором. В этом сезоне у сине-бело-голубых были феноменальный матч с минским «Динамо», в котором они умудрились отыграться с 0:4, потом — первое место в группе со «Славией» (видели, как она вчера вынесла «Севилью»?), «Бордо» и «Копенгагеном», да и «Фенербахче» в 1/16 финала «Зенит» прошёл красиво, проявив характер. Да, мы все вправе требовать большего от нашего гранда, но и откровенного провала никакого нет.

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