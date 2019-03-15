«Краснодару» — «пятерка», «Спартаку» — «кол». Оценки клубам за европейский сезон
Вчера две последние российские команды вылетели из еврокубков. Время подводить черту под общим выступлением.
Вчера две последние российские команды вылетели из еврокубков. Время подводить черту под общим выступлением.
Статистика матчей: +1=4−1, разница мячей 6:6
Результат: вылет после раунда
Самый крутой матч: «Рейнджерс» (д) — 1:1
Самый провальный матч: «Рейнджерс» (г) — 0:1
Оценка: 3+
Для клуба из Башкортостана это была первая еврокампания, и вряд ли с него стоит спрашивать по всей строгости. Команда тогда ещё Сергея Томарова отчаянно пыталась пробиться в группу Лиги Европы, одолела словенский «Домжале» (0:0, 1:1), унесла ноги от люксембургского «Прогресса» (2:1, 2:2), но потом споткнулась об именитый и постепенно набирающий былую мощь «Рейнджерс». На выезде у «Уфы» не получилось ничегошеньки, а дома, наоборот, жутко не повезло: шотландцы остались вдевятером, их дважды спасали штанги и перекладины, но на выходе — обидная ничья.
Статистика матчей: +1=3−4, разница мячей 10:15
Результат: вылет после третьего раунда Лиги чемпионов, вылет после групповой стадии Лиги Европы (последнее место)
Самый крутой матч: «Рейнджерс» (д) — 4:3
Самый провальный матч: ПАОК (д) — 0:0
Оценка: 1
Судьба
Итог — два поражения от «Рапида», бесславный вояж в Испанию на решающую игру и позорное последнее место. Из положительного можно вспомнить разве что эмоциональные битвы с «Вильярреалом» и «Рейнджерс» дома.
Статистика матчей: +1=0−5, разница мячей 4:12
Результат: вылет после группового турнира Лиги чемпионов (последнее место)
Самый крутой матч: «Галатасарай» (д) — 2:0
Самый провальный матч: «Порту» (г) — 1:4
Оценка: 2.
«Железнодорожники» дождались возвращения в Лигу чемпионов после 14-летнего перерыва, наснимали по этому поводу кучу трогательных и красивых роликов, однако работа вне футбольного поля получилась у них лучше, чем на нём. Команда Юрия Семина проиграла пять матчей из шести в не самой сложной группе, не заработала дополнительных призовых, огорчила болельщиков и не сумела даже попасть в Лигу Европы. Да, в
Статистика матчей: +2=1−3, разница мячей 8:9
Результат: вылет после группового турнира Лиги чемпионов (последнее место)
Самый крутой матч: «Реал» (г) — 3:0
Самый провальный матч: «Виктория» (д) — 1:2
Оценка: 4
Тот самый случай, когда команда тоже заняла последнее место в группе, а ей всё равно искренне аплодировала вся страна. Перед началом сезона за ЦСКА
Статистика матчей: +4=3−3, разница мячей 11:12
Результат: вылет после 1/8 финала Лиги Европы
Самый крутой матч: «Севилья» (д) — 2:1
Самый провальный матч: «Севилья» (г) — 0:3
Оценка: 5
Выступление «быков» оставило самое приятное послевкусие среди всех российских клубов. «Краснодар» набрал 12 очков в группе, уступив первое место «Севилье» лишь по дополнительным показателям и подарив за осень зрителям сразу три волевые победы. Затем команда Мурада Мусаева умудрилась выбить из турнира очень сильный «Байер», а противостояние с «Валенсией» и трагичная развязка последних секунд и так до сих пор крутятся в голове, чтобы о них ещё раз подробно вспоминать. В любом случае, «Краснодару» хочется сказать искреннее спасибо — за красоту и эмоции.
Статистика матчей: +6=2−6, разница
мячей 23:16
Результат: вылет после 1/8 финала Лиги Европы
Самый крутой матч: «Динамо» Минск (д) — 8:1
Самый провальный матч: «Вильярреал» (д) — 1:3
Оценка: 4-
Запоминается последнее, поэтому, вспоминая вчерашние мучения «Зенита» в Испании, хочется налить негатива и раскритиковать команду Сергея Семака за слабые выступления в Европе. Однако это будет откровенным перебором. В этом сезоне у
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