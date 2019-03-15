Форвард «Челси» Жиру признан игроком недели в Лиге Европы
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Французский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Французский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
«Челси» в четверг со счетом 5:0 разгромил киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала
Помимо Жиру на награду игроку недели в Лиге Европы претендовали нападающий лондонского «Арсенала»