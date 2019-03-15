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18:51 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Челси» Жиру признан игроком недели в Лиге Европы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Французский форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру признан игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Р-Спорт

«Челси» в четверг со счетом 5:0 разгромил киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, а Жиру сделал хет-трик. По сумме двух встреч лондонский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Помимо Жиру на награду игроку недели в Лиге Европы претендовали нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас и полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек.

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