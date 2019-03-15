Форвард «Челси» Жиру признан игроком недели в Лиге Европы

«Челси» в четверг со счетом 5:0 разгромил киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, а Жиру сделал хет-трик. По сумме двух встреч лондонский клуб вышел в четвертьфинал турнира.