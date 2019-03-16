Источник: Роналду могут дисквалифицировать на матчи ¼ ЛЧ за неприличный жест

В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи ¼ финала с «Аяксом». Также на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.

Напомним, что Криштиану Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.