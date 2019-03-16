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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Роналду могут дисквалифицировать на матчи ¼ ЛЧ за неприличный жест

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов из-за неприличного жеста, который он показал во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), утверждает El Mundo Deportivo.

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В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи ¼ финала с «Аяксом». Также на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.

Первый матч «Ювентуса» с «Аяксом» пройдет 10 апреля, а ответный — 16 апреля.

Напомним, что Криштиану Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала12.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 40884 зрителя
Главные тренеры
Массимилиано АллегриДиего Симеоне
Голы
Криштиану Роналду(Федерико Бернардески)27′
Криштиану Роналду(Жоау Канселу)48′
Криштиану Роналду86′
Составы команд
1Войчех Щенсны
13Ян Облак
20Жоау Канселу
20Хуанфран
73′
3Джорджо Кьеллини
2Диего Годин
19Леонардо Бонуччи
24Хосе Хименес
86′
14Блез Матюиди
6Коке
23Эмре Джан
7Антуан Гризманн
7Криштиану Роналду
22Альваро Мората
33Федерико Бернардески
64′
8Ньигес Сауль
5Миралем Пьянич
14Родриго Эрнандес
37Леонардо Спинаццола
67′
4Сантьяго Ариас
77′
10Пауло Дибала
23Виктор Мачин Перес Витоло
90+1′
17Марио Манджукич
80′
11Тома Лемар
57′
18Мойзе Кин
10Анхель Корреа
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
4Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
12Фолы17
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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