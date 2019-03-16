Источник: Роналду могут дисквалифицировать на матчи ¼ ЛЧ за неприличный жест
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов
В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи ¼ финала с «Аяксом». Также на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.
Первый матч «Ювентуса» с «Аяксом» пройдет 10 апреля, а ответный — 16 апреля.
Напомним, что Криштиану Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.
|Массимилиано Аллегри
|Диего Симеоне
|Криштиану Роналду(Федерико Бернардески)
|27′
|Криштиану Роналду(Жоау Канселу)
|48′
|Криштиану Роналду
|86′
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Ян Облак
|20
|Жоау Канселу
|20
|Хуанфран
73′
|3
|Джорджо Кьеллини
|2
|Диего Годин
|19
|Леонардо Бонуччи
|24
|Хосе Хименес
86′
|14
|Блез Матюиди
|6
|Коке
|23
|Эмре Джан
|7
|Антуан Гризманн
|7
|Криштиану Роналду
|22
|Альваро Мората
|33
|Федерико Бернардески
64′
|8
|Ньигес Сауль
|5
|Миралем Пьянич
|14
|Родриго Эрнандес
|37
|Леонардо Спинаццола
67′
|4
|Сантьяго Ариас
77′
|10
|Пауло Дибала
|23
|Виктор Мачин Перес Витоло
90+1′
|17
|Марио Манджукич
80′
|11
|Тома Лемар
57′
|18
|Мойзе Кин
|10
|Анхель Корреа
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)