УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» после матча с «Вильярреалом»

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Встреча «Вильярреал» — «Зенит» прошла в четверг в Испании и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Неделей ранее «Вильярреал» переиграл зенитовцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:1 и по итогам противостояния вышел в ¼ финала Лиги Европы.

«Зенит» обвиняется в актах вандализма, совершенных болельщиками российского клуба во время матча в Вильярреале. Данное дело будет рассмотрено дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 мая.

Кроме «Зенита», были начаты расследования в отношении немецких «Баварии», «Шальке» и «Айнтрахта», а также итальянского «Интера» по различным нарушениям в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Бавария» обвиняется в блокировке болельщиками лестниц, демонстрации запрещенных баннеров, а также в нарушении командой экипировки в домашнем матче с «Ливерпулем» (1:3). Фанаты «Шальке», как и зенитовцы, были уличены в актах вандализма в гостевой игре с «Манчестер Сити» (0:7).