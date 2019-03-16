«Краснодар» завершил выступление в Кубке Виареджио среди молодежных команд

В субботу «Краснодар» в Специи (Италия) проиграл «Перудже» со счетом 1:2. В первом матче группы 8 российская команда сыграла вничью с итальянской «Фиорентиной» — 2:2, а затем разгромила американский «Вестчестер Юнайтед» — 6:1.

«Краснодар», записав себе в актив 4 очка, занял третье место в группе, на первом месте оказалась «Фиорентина» (7), на втором — «Перуджа» (6), на последней строчке расположился «Вестчестер Юнайтед» (0).