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22:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» завершил выступление в Кубке Виареджио среди молодежных команд

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» уступили итальянской «Перудже» в третьем матче группового этапа и завершили выступление в Кубке Виареджио среди молодежных команд.

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В субботу «Краснодар» в Специи (Италия) проиграл «Перудже» со счетом 1:2. В первом матче группы 8 российская команда сыграла вничью с итальянской «Фиорентиной» — 2:2, а затем разгромила американский «Вестчестер Юнайтед» — 6:1.

«Краснодар», записав себе в актив 4 очка, занял третье место в группе, на первом месте оказалась «Фиорентина» (7), на втором — «Перуджа» (6), на последней строчке расположился «Вестчестер Юнайтед» (0).

В 1/8 финала турнира выходят победители 10 групп и шесть лучших команд из числа занявших вторые места.

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