УЕФА рассмотрит дело в отношении Роналду 21 марта

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Как отмечается в сообщении, против «Ювентуса» выдвинуты обвинения в неподобающем поведении Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоялся в Турине 12 марта и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Первый матч команд прошел 20 февраля в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счетом 2:0. После первого гола главный тренер испанской команды Диего Симеоне повернулся к трибунам и демонстративно схватил себя за пах. После окончания встречи Симеоне извинился за жест.