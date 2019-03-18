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14:33 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА рассмотрит дело в отношении Роналду 21 марта

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дело, открытое в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, 21 марта, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Как отмечается в сообщении, против «Ювентуса» выдвинуты обвинения в неподобающем поведении Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который состоялся в Турине 12 марта и завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Первый матч команд прошел 20 февраля в Мадриде и закончился победой «Атлетико» со счетом 2:0. После первого гола главный тренер испанской команды Диего Симеоне повернулся к трибунам и демонстративно схватил себя за пах. После окончания встречи Симеоне извинился за жест.

Роналду, оформивший хет-трик в ответной игре, в похожей манере отпраздновал успех своей команды, которая по сумме двух игр вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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