Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу в УЕФА

Что произошло

В понедельник стало известно об инциденте, произошедшем в Киеве во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Челси» (0:5). 18-летний полузащитник гостей Каллум Хадсон-Одои во втором тайме подвергся оскорблениям со стороны болельщиков украинского клуба.

Хадсон-Одои начал матч с киевлянами в стартовом составе и забил пятый гол. Незадолго до финального свистка он услышал обезьяньи выкрики с сектора хозяев и сообщил об этом капитану «Челси» Сесару Аспиликуэте.

14 марта. Киев. "Динамо" К - "Челси" - 0:5. Полузащитник гостей Каллум Хадсон-Одои подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Динамо" | Источник: Reuters

Сразу после свистка Аспиликуэта обратился к главному арбитру встречи Тобиасу Штилеру и указал ему на трибуну, откуда издавались расистские звуки. Об этом президент «Челси» Брюс Бак и клубный секретарь Дэвид Бэрнард сообщили делегату УЕФА.

Что говорят в «Челси»

В пресс-службе «Челси» подтвердили, что жалоба будет подана: «Мы можем подтвердить, что с одного из секторов НСК “Олимпийский” в конце матча доносились расистские выкрики в адрес одного из наших игроков. Мы всецело осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и будем помогать ему в этом».

Что грозит «Динамо»

УЕФА жестко наказывает клубы за любые проявления расизма. В дисциплинарном регламенте есть статья 14 «Расизм, другое дискриминационное поведение и пропаганда». В пункте 2 указано: «Если один или больше членов ассоциации или болельщиков клуба поведут себя так, как описано в пункте 1 (оскорбления человека по цвету кожи, расовому, религиозному или этническому признаку), то ответственная сторона будет наказана минимум частичным закрытием трибун».

Ранее Киев уже наказывали матчами без зрителей за проявления расизма | Источник: AFP 2019

Были ли прецеденты