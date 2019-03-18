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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу в УЕФА

Детали нового скандала.

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Что произошло

В понедельник стало известно об инциденте, произошедшем в Киеве во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Челси» (0:5). 18-летний полузащитник гостей Каллум Хадсон-Одои во втором тайме подвергся оскорблениям со стороны болельщиков украинского клуба.

Хадсон-Одои начал матч с киевлянами в стартовом составе и забил пятый гол. Незадолго до финального свистка он услышал обезьяньи выкрики с сектора хозяев и сообщил об этом капитану «Челси» Сесару Аспиликуэте.

14 марта. Киев. "Динамо" К - "Челси" - 0:5. Полузащитник гостей Каллум Хадсон-Одои подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Динамо" | Источник: Reuters

Сразу после свистка Аспиликуэта обратился к главному арбитру встречи Тобиасу Штилеру и указал ему на трибуну, откуда издавались расистские звуки. Об этом президент «Челси» Брюс Бак и клубный секретарь Дэвид Бэрнард сообщили делегату УЕФА.

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Что говорят в «Челси»

В пресс-службе «Челси» подтвердили, что жалоба будет подана: «Мы можем подтвердить, что с одного из секторов НСК “Олимпийский” в конце матча доносились расистские выкрики в адрес одного из наших игроков. Мы всецело осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, и будем помогать ему в этом».

Что грозит «Динамо»

УЕФА жестко наказывает клубы за любые проявления расизма. В дисциплинарном регламенте есть статья 14 «Расизм, другое дискриминационное поведение и пропаганда». В пункте 2 указано: «Если один или больше членов ассоциации или болельщиков клуба поведут себя так, как описано в пункте 1 (оскорбления человека по цвету кожи, расовому, религиозному или этническому признаку), то ответственная сторона будет наказана минимум частичным закрытием трибун».

Ранее Киев уже наказывали матчами без зрителей за проявления расизма | Источник: AFP 2019

Были ли прецеденты

Болельщики киевского «Динамо» не первый раз попадают в подобные ситуации. К примеру, осенью 2015 года на групповом этапе Лиги чемпионов украинский клуб встречался с тем же «Челси», и фанаты хозяев избили темнокожего болельщика, сидевшего на трибуне. УЕФА наказал киевский клуб двумя еврокубковыми матчами без зрителей и еще на одну игру условно с испытательным сроком на три года. Также клуб оштрафовали на 100 тысяч евро.

Динамо К
0:5
Первый тайм: 0:3
Челси
Футбол, Лига Европы, 1/8 финала14.03.2019, 20:55 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский, 64830 зрителей
Главные тренеры
Александр ХацкевичМаурицио Сарри
Голы
Оливье Жиру(Рубен Лофтус-Чик)5′
Оливье Жиру(Маркос Алонсо)33′
Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)45+1′
Оливье Жиру(Виллиан)59′
Каллум Хадсон-Одои(Оливье Жиру)78′
Составы команд
71Денис Бойко
1Кепа Аррисабалага
16Виталий Миколенко
61′
2Антонио Рюдигер
26Никита Бурда
3Маркос Алонсо
44Тамаш Кадар
27Андреас Кристенсен
94Томаш Кендзера
12Рубен Лофтус-Чик
10Николай Шапаренко
17Матео Ковачич
19Денис Гармаш
20Каллум Хадсон-Одои
15Виктор Цыганков
18Оливье Жиру
17Сидклей
81′
21Давиде Дзаппакоста
69′
45Евгений Смирный
28Сесар Аспиликуэта
73′
5Сергей Сидорчук
65′
7Н`Голо Канте
65′
6Че Че
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8Владимир Шепелев
87′
22Виллиан
74′
18Александр Андриевский
11Родригес Педро
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)13
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
13Фолы8
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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