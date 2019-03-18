Расизм в Киеве: «Челси» подал жалобу в УЕФА
Детали нового скандала.
Детали нового скандала.
В понедельник стало известно об инциденте, произошедшем в Киеве во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Челси» (0:5). 18-летний полузащитник гостей Каллум
Сразу после свистка Аспиликуэта обратился к главному арбитру встречи Тобиасу Штилеру и указал ему на трибуну, откуда издавались расистские звуки. Об этом президент «Челси» Брюс Бак и клубный секретарь Дэвид Бэрнард сообщили делегату УЕФА.
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УЕФА жестко наказывает клубы за любые проявления расизма. В дисциплинарном регламенте есть статья 14 «Расизм, другое дискриминационное поведение и пропаганда». В пункте 2 указано: «Если один или больше членов ассоциации или болельщиков клуба поведут себя так, как описано в пункте 1 (оскорбления человека по цвету кожи, расовому, религиозному или этническому признаку), то ответственная сторона будет наказана минимум частичным закрытием трибун».
Болельщики киевского «Динамо» не первый раз попадают в подобные ситуации. К примеру, осенью 2015 года на групповом этапе Лиги чемпионов украинский клуб встречался с тем же «Челси», и фанаты хозяев избили темнокожего болельщика, сидевшего на трибуне. УЕФА наказал киевский клуб двумя еврокубковыми матчами без зрителей и еще на одну игру условно с испытательным сроком на три года. Также клуб оштрафовали на 100 тысяч евро.
|Александр Хацкевич
|Маурицио Сарри
|Оливье Жиру(Рубен Лофтус-Чик)
|5′
|Оливье Жиру(Маркос Алонсо)
|33′
|Маркос Алонсо(Каллум Хадсон-Одои)
|45+1′
|Оливье Жиру(Виллиан)
|59′
|Каллум Хадсон-Одои(Оливье Жиру)
|78′
|71
|Денис Бойко
|1
|Кепа Аррисабалага
|16
|Виталий Миколенко
61′
|2
|Антонио Рюдигер
|26
|Никита Бурда
|3
|Маркос Алонсо
|44
|Тамаш Кадар
|27
|Андреас Кристенсен
|94
|Томаш Кендзера
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|Николай Шапаренко
|17
|Матео Ковачич
|19
|Денис Гармаш
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|15
|Виктор Цыганков
|18
|Оливье Жиру
|17
|Сидклей
81′
|21
|Давиде Дзаппакоста
69′
|45
|Евгений Смирный
|28
|Сесар Аспиликуэта
73′
|5
|Сергей Сидорчук
65′
|7
|Н`Голо Канте
65′
|6
|Че Че
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|8
|Владимир Шепелев
87′
|22
|Виллиан
74′
|18
|Александр Андриевский
|11
|Родригес Педро
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)