«МЮ» субсидирует стоимость билетов на выездной матч ЛЧ с «Барселоной»
«Манчестер Юнайтед» принял решение субсидировать стоимость билетов своим болельщикам, которые отправятся на выездной четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Манчестер Юнайтед» принял решение субсидировать стоимость билетов своим болельщикам, которые отправятся на выездной четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».
Ранее испанский клуб объявил цену билетов для фанатов манкунианцев в гостевой сектор — £ 102. Такую стоимость болельщикам «красных дьяволов» никогда не приходилось платить на выездных играх.
После этого «Манчестер Юнайтед» официально объявил, что будет брать со своих болельщиков только лишь £ 75, а разница в £ 27 будет субсидирована за счёт поклонников «Барселоны», которым теперь также придётся заплатить по £ 102, чтобы посетить первый четвертьфинальный матч. Эта встреча состоится 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд».