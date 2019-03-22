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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» субсидирует стоимость билетов на выездной матч ЛЧ с «Барселоной»

«Манчестер Юнайтед» принял решение субсидировать стоимость билетов своим болельщикам, которые отправятся на выездной четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны».

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Источник: AP 2019

Ранее испанский клуб объявил цену билетов для фанатов манкунианцев в гостевой сектор — £ 102. Такую стоимость болельщикам «красных дьяволов» никогда не приходилось платить на выездных играх.

После этого «Манчестер Юнайтед» официально объявил, что будет брать со своих болельщиков только лишь £ 75, а разница в £ 27 будет субсидирована за счёт поклонников «Барселоны», которым теперь также придётся заплатить по £ 102, чтобы посетить первый четвертьфинальный матч. Эта встреча состоится 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

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