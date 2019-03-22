«МЮ» субсидирует стоимость билетов на выездной матч ЛЧ с «Барселоной»

После этого «Манчестер Юнайтед» официально объявил, что будет брать со своих болельщиков только лишь £ 75, а разница в £ 27 будет субсидирована за счёт поклонников «Барселоны», которым теперь также придётся заплатить по £ 102, чтобы посетить первый четвертьфинальный матч. Эта встреча состоится 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд».