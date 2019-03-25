Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны», с «Манчестер Сити» ему будет сложнее
Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о перспективах туринского клуба в Лиге чемпионов.
Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о перспективах туринского клуба в Лиге чемпионов.
«Ювентус» показал идеальную игру с «Атлетико». Большие клубы должны готовиться к матчам, учитывая каждую деталь. «Ювентус» достаточно силён, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но при условии, что не будет играть так, как в Мадриде с «Атлетико».
«Я считаю, что “Ювентус” сильнее, чем “Барселона”. Возможно, с “Манчестер Сити” им будет сложнее», — приводит слова Пирло Calciomercato.
Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Аяксом», «Барселоне» предстоят матчи с «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Первые матчи пройдут