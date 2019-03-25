Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны», с «Манчестер Сити» ему будет сложнее

«Ювентус» показал идеальную игру с «Атлетико». Большие клубы должны готовиться к матчам, учитывая каждую деталь. «Ювентус» достаточно силён, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но при условии, что не будет играть так, как в Мадриде с «Атлетико».