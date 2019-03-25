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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны», с «Манчестер Сити» ему будет сложнее

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о перспективах туринского клуба в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2019
«Ювентус» показал идеальную игру с «Атлетико». Большие клубы должны готовиться к матчам, учитывая каждую деталь. «Ювентус» достаточно силён, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но при условии, что не будет играть так, как в Мадриде с «Атлетико».

«Я считаю, что “Ювентус” сильнее, чем “Барселона”. Возможно, с “Манчестер Сити” им будет сложнее», — приводит слова Пирло Calciomercato.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Аяксом», «Барселоне» предстоят матчи с «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Первые матчи пройдут 9—10 апреля, ответные — 16—17 апреля.

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