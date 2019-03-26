Роналду может пропустить первый матч четвертьфинала ЛЧ с «Аяксом»

В понедельник в Лиссабоне в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии — 1:1. Роналду, который выступал за национальную команду второй раз после чемпионата мира в России, получил травму в первом тайме матча и был заменен.