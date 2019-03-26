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13:01 (мск), источник: Р-Спорт

Роналду может пропустить первый матч четвертьфинала ЛЧ с «Аяксом»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что пропустит одну или две недели из-за повреждения.

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Источник: AP 2019

В понедельник в Лиссабоне в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии — 1:1. Роналду, который выступал за национальную команду второй раз после чемпионата мира в России, получил травму в первом тайме матча и был заменен.

«Я не волнуюсь, я знаю свое тело. Я должен вернуться через одну-две недели», — приводит слова Роналду Sky Sports.

«Ювентус» встретится с голландским «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов: первый матч пройдет 10 апреля в Амстердаме.

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