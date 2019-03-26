Роналду может пропустить первый матч четвертьфинала ЛЧ с «Аяксом»
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что пропустит одну или две недели
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что пропустит одну или две недели
В понедельник в Лиссабоне в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии — 1:1. Роналду, который выступал за национальную команду второй раз после чемпионата мира в России, получил травму в первом тайме матча и был заменен.
«Я не волнуюсь, я знаю свое тело. Я должен вернуться через
«Ювентус» встретится с голландским «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов: первый матч пройдет 10 апреля в Амстердаме.