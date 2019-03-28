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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Бердыев: Надеемся на положительное решение CAS по «Рубину»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главный тренер футбольного «Рубина» Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.

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Источник: РИА "Новости"

УЕФА в октябре объявил, что «Рубин» не сможет принять участие в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров. Такое решение принято в связи с несоблюдением «Рубином» условий мирового соглашения, заключенного в связи с нарушением клубом правил финансового fair play. Заседание CAS по делу «Рубина» и УЕФА состоится 28 марта.

«Сложно говорить, какое будет решение. Пока его нет. Мы надеемся на положительный результат. Мы предоставили все необходимые для этого документы», — сказал Бердыев, слова которого приводятся на официальном сайте «Рубина».

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В 21-м туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем» 30 марта. «Думаю, что это команда, которая находится в зоне вылета не по игре. Уровень игроков в команде достаточно неплохой. Бывает, что не везет. Игроки, которые пришли в зимнюю паузу, усилили команду. Думаю, предстоит очень тяжелый матч», — отметил тренер.

Бердыев также рассказал и о подготовке «Рубина» к игре. «Кроме (Филипа) Уремовича, который был в (молодежной) сборной (Хорватии), в принципе, все были здесь. К сожалению, приболели многие, ОРЗ и так далее, но в целом, ту работу, которую планировали, мы сделали. Кроме Володи Граната, все готовы», — рассказал специалист.

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