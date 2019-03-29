Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм0
Байер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
30.03
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
21:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Ренн» оштрафован на 44 тысячи евро по итогам матча ЛЕ с «Арсеналом»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. УЕФА оштрафовал французский «Ренн» на 44 тысячи евро по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча состоялась 7 марта во Франции и завершилась победой «Ренна» со счетом 3:1. Дело против «Ренна» было открыто за использование болельщиками пиротехники, блокирование лестничных проходов и выход зрителей на поле.

Также УЕФА оштр.

Читайте также
«Арсенал» разгромил «Ренн» и пробился в ¼ финала Лиги Европы

афовал немецкий «Айнтрахт» на 16 тысяч евро по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянским «Интером» (0:0). Главный тренер франкфуртской команды Адольф Хюттер получил одноматчевую дисквалфикацию за удаление со скамейки запасных. Отмечается, что Хюттер уже отбыл отстранение, пропустив ответную игру с «Интером».

Португальский «Порту» получил штраф в размере 28,5 тысяч евро за различные нарушение в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (3:1), итальянская команда оштрафована по итогам встречи на 5 тысяч евро. Сообщается, что «Рома» в течение 30 дней должна связаться с «Порту», чтобы возместить убытки, причиненные фанатами римской команды.

Ренн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Боксерский промоутер пожаловался Путину
Загитова о победе на ЧМ: Хотелось кричать во всю глотку
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
Решение Божовича лишило «Крылья» очков в матче с «Арсеналом»
«Авангард» играет с «Салаватом Юлаевым» в КГ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь