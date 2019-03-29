«Ренн» оштрафован на 44 тысячи евро по итогам матча ЛЕ с «Арсеналом»

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Встреча состоялась 7 марта во Франции и завершилась победой «Ренна» со счетом 3:1. Дело против «Ренна» было открыто за использование болельщиками пиротехники, блокирование лестничных проходов и выход зрителей на поле.

Также УЕФА оштр.

афовал немецкий «Айнтрахт» на 16 тысяч евро по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянским «Интером» (0:0). Главный тренер франкфуртской команды Адольф Хюттер получил одноматчевую дисквалфикацию за удаление со скамейки запасных. Отмечается, что Хюттер уже отбыл отстранение, пропустив ответную игру с «Интером».