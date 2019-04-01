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20:02 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Киевское «Динамо» будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках из-за поведения своих болельщиков на игре Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AP 2019

Матч состоялся 21 февраля в Киеве. По его итогам УЕФА открыл дело против «Динамо» за бросание болельщиками различных предметов на поле, использование пиротехники, блокирование лестничных проходов и выбегание фанатов на поле.

Кроме того, «Динамо» обязано разместить на следующем домашнем матче команды в еврокубках баннер «EqualGame» с логотипом УЕФА.

Также УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на 13 тысяч евро за поведение болельщиков на гостевом матче Лиги Европы со шведским «Мальме». Клуб из Швеции наказан штрафом в 58 тысяч евро за поведение своих фанатов.

Динамо К
1:0
Первый тайм: 1:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский, 48902 зрителя
Главные тренеры
Александр ХацкевичПедру Мартинш
Голы
Фран Соль(Виталий Миколенко)32′
Составы команд
71Денис Бойко
93Жозе Са
16Виталий Миколенко
20Яссин Мериа
26Никита Бурда
21Костас Цимикас
30Артем Шабанов
35Василис Торосидис
84′
94Томаш Кендзера
24′
66Пап Абу Сиссе
22′
8Владимир Шепелев
79′
12дос Сантос Торрес Гильерме
29Виталий Буяльский
18Ахмед Хассан
15Виктор Цыганков
56Даниэл Поденсе
45′
10Николай Шапаренко
76′
5Андреас Бухалакис
65′
19Денис Гармаш
6Бибрас Натхо
7Беньямин Вербич
22′90′
7Костантинос Фортунис
65′
45Евгений Смирный
9Мигель Анхель Герреро
66′
9Фран Соль
90′
31Жил Диаш
45′
43Назарий Русин
16Георгиос Масурас
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
17Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяИван Кружляк(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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