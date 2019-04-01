УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Киевское «Динамо» будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Киевское «Динамо» будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках
Матч состоялся 21 февраля в Киеве. По его итогам УЕФА открыл дело против «Динамо» за бросание болельщиками различных предметов на поле, использование пиротехники, блокирование лестничных проходов и выбегание фанатов на поле.
Кроме того, «Динамо» обязано разместить на следующем домашнем матче команды в еврокубках баннер «EqualGame» с логотипом УЕФА.
Также УЕФА оштрафовал лондонский «Челси» на 13 тысяч евро за поведение болельщиков на гостевом матче Лиги Европы со шведским «Мальме». Клуб из Швеции наказан штрафом в 58 тысяч евро за поведение своих фанатов.
|Александр Хацкевич
|Педру Мартинш
|Фран Соль(Виталий Миколенко)
|32′
|71
|Денис Бойко
|93
|Жозе Са
|16
|Виталий Миколенко
|20
|Яссин Мериа
|26
|Никита Бурда
|21
|Костас Цимикас
|30
|Артем Шабанов
|35
|Василис Торосидис
84′
|94
|Томаш Кендзера
24′
|66
|Пап Абу Сиссе
22′
|8
|Владимир Шепелев
79′
|12
|дос Сантос Торрес Гильерме
|29
|Виталий Буяльский
|18
|Ахмед Хассан
|15
|Виктор Цыганков
|56
|Даниэл Поденсе
45′
|10
|Николай Шапаренко
76′
|5
|Андреас Бухалакис
65′
|19
|Денис Гармаш
|6
|Бибрас Натхо
|7
|Беньямин Вербич
22′90′
|7
|Костантинос Фортунис
65′
|45
|Евгений Смирный
|9
|Мигель Анхель Герреро
66′
|9
|Фран Соль
90′
|31
|Жил Диаш
45′
|43
|Назарий Русин
|16
|Георгиос Масурас
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Иван Кружляк(Словакия)