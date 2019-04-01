УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун

Источник: AP 2019

Матч состоялся 21 февраля в Киеве. По его итогам УЕФА открыл дело против «Динамо» за бросание болельщиками различных предметов на поле, использование пиротехники, блокирование лестничных проходов и выбегание фанатов на поле.

Кроме того, «Динамо» обязано разместить на следующем домашнем матче команды в еврокубках баннер «EqualGame» с логотипом УЕФА.