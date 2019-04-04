Стало известно состояние Роналду после травмы

Предполагается, что игрок «старой синьоры» выйдет на поле уже во встрече 31-го тура Серии А с «Миланом» 6 апреля. Но руководство туринского клуба не хочет задействовать Роналду в данной игре, так как боится, как бы спортсмен не получил рецидив.