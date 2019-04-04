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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно состояние Роналду после травмы

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы, сообщает Marca.

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Форвард может выступить в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против голландского «Аякса». Португальский футболист прошел реабилитацию с опережением графика.

Предполагается, что игрок «старой синьоры» выйдет на поле уже во встрече 31-го тура Серии А с «Миланом» 6 апреля. Но руководство туринского клуба не хочет задействовать Роналду в данной игре, так как боится, как бы спортсмен не получил рецидив.

Первый матч «Аякса» и «Ювентуса» пройдет 10 апреля в Амстердаме, ответный — 16 апреля в Турине.

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