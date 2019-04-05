ECA хочет сделать Лигу чемпионов «закрытой», английские клубы против

Также ЕСА предлагает изменить формат группового этапа турнира. Сейчас на данной стадии Лиги чемпионов клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA хочет изменить формат на четыре группы по восемь команд. Таким образом, предполагается, что каждая команда сыграет на групповом этапе по 14 матчей.
Все 20 клубов английской премьер-лиги выступили против данных предложений.
«Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые изменят структуру, календарь и значимость национальных чемпионатов. Клубы будут совместно работать над защитой премьер-лиги», — говорится в заявлении клубов английской премьер-лиги, которое опубликовано в микроблоге журналиста Times Мартина Циглера в Twitter.