ECA хочет сделать Лигу чемпионов «закрытой», английские клубы против

Также ЕСА предлагает изменить формат группового этапа турнира. Сейчас на данной стадии Лиги чемпионов клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA хочет изменить формат на четыре группы по восемь команд. Таким образом, предполагается, что каждая команда сыграет на групповом этапе по 14 матчей.