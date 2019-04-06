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13:28 (мск), источник: Газета.Ру

В чемпионате Англии выступили против изменений в Лиге чемпионов

Все 20 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) отказались поддержать возможные изменения в формате Лиги чемпионов, передает SUN.

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15
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Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) хотела утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

По ее плану Лига чемпионов будет закрытым соревнованием без принципа квалификации. Играть будут команды со значительными прошлыми успехами. Матчи будут идти во выходным, и может быть изменено деление на группы.

«Клубы считают, что европейские футбольные организации не могут строить планы, которые изменят структуру, календарь и конкурентоспособность нашего национального чемпионата. Мы будем общаться с Футбольной ассоциацией Англии и другими лигами, чтобы стороны европейских футбольных органов осознали, какой ущерб могут нанести национальным чемпионатам», — говорится в заявлении АПЛ.

Лига чемпионов
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