В чемпионате Англии выступили против изменений в Лиге чемпионов

По ее плану Лига чемпионов будет закрытым соревнованием без принципа квалификации. Играть будут команды со значительными прошлыми успехами. Матчи будут идти во выходным, и может быть изменено деление на группы.

«Клубы считают, что европейские футбольные организации не могут строить планы, которые изменят структуру, календарь и конкурентоспособность нашего национального чемпионата. Мы будем общаться с Футбольной ассоциацией Англии и другими лигами, чтобы стороны европейских футбольных органов осознали, какой ущерб могут нанести национальным чемпионатам», — говорится в заявлении АПЛ.