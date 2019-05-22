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22 мая, источник: Sport24

«Арсенал» сыграет в Лиге Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России

В среду, 22 мая, в Самаре состоялся финал Кубка России, в котором «Локомотив» выиграл у «Урала» со счетом 1:0.

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Согласно регламенту Кубка России, если команда-победитель квалифицируется в европейский клубный турнир на основании результатов в российской Премьер-лиге, то право выступления в Лиге Европы переходит к клубу, занявшему 6 место в РПЛ.

«Локомотив» по итогам этого сезона РПЛ займет не ниже 3-го места и в следующем сезоне представит Россию в Лиге чемпионов. В связи с этим тульский «Арсенал», занявший 6-е место в РПЛ, будет играть в Лиге Европы.

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Таким образом, в следующем сезоне Россию в еврокубках представят: в Лиге чемпионов — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»; в Лиге Европы — «Спартак», ЦСКА и «Арсенал».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Кубок России, Финал22.05.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 38018 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминДмитрий Парфенов
Голы
Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)27′
Составы команд
1Маринату Гильерме
90+2′
31Ярослав Годзюр
3Брайн Идову
15Денис Кулаков
84Михаил Лысов
27Михаил Меркулов
83′
7Гжегож Крыховяк
8Стефан Страндберг
14Ведран Чорлука
92Роман Емельянов
87′
96Рифат Жемалетдинов
11Владимир Ильин
4Мануэл Фернандеш
58Отман Эль-Кабир
59Алексей Миранчук
88Павел Погребняк
59′
6Дмитрий Баринов
40′
13Петрюс Бумаль
11Антон Миранчук
67′
20Андрей Панюков
56′
23Дмитрий Тарасов
21Марко Араторе
9Федор Смолов
90′
57Артем Фидлер
84′
21Хвича Кварацхелия
14Юрий Бавин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
13Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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