«Арсенал» сыграет в Лиге Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России
В среду, 22 мая, в Самаре состоялся финал Кубка России, в котором «Локомотив» выиграл у «Урала» со счетом 1:0.
В среду, 22 мая, в Самаре состоялся финал Кубка России, в котором «Локомотив» выиграл у «Урала» со счетом 1:0.
Согласно регламенту Кубка России, если
«Локомотив» по итогам этого сезона РПЛ займет не ниже 3-го места и в следующем сезоне представит Россию в Лиге чемпионов. В связи с этим тульский «Арсенал», занявший 6-е место в РПЛ, будет играть в Лиге Европы.
Таким образом, в следующем сезоне Россию в еврокубках представят: в Лиге чемпионов — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»; в Лиге Европы — «Спартак», ЦСКА и «Арсенал».
|Юрий Семин
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Баринов(Мануэл Фернандеш)
|27′
|1
|Маринату Гильерме
90+2′
|31
|Ярослав Годзюр
|3
|Брайн Идову
|15
|Денис Кулаков
|84
|Михаил Лысов
|27
|Михаил Меркулов
83′
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Стефан Страндберг
|14
|Ведран Чорлука
|92
|Роман Емельянов
87′
|96
|Рифат Жемалетдинов
|11
|Владимир Ильин
|4
|Мануэл Фернандеш
|58
|Отман Эль-Кабир
|59
|Алексей Миранчук
|88
|Павел Погребняк
59′
|6
|Дмитрий Баринов
40′
|13
|Петрюс Бумаль
|11
|Антон Миранчук
67′
|20
|Андрей Панюков
56′
|23
|Дмитрий Тарасов
|21
|Марко Араторе
|9
|Федор Смолов
90′
|57
|Артем Фидлер
84′
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Юрий Бавин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)