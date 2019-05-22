«Арсенал» сыграет в Лиге Европы благодаря победе «Локомотива» в Кубке России

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Согласно регламенту Кубка России, если команда-победитель квалифицируется в европейский клубный турнир на основании результатов в российской Премьер-лиге, то право выступления в Лиге Европы переходит к клубу, занявшему 6 место в РПЛ.

«Локомотив» по итогам этого сезона РПЛ займет не ниже 3-го места и в следующем сезоне представит Россию в Лиге чемпионов. В связи с этим тульский «Арсенал», занявший 6-е место в РПЛ, будет играть в Лиге Европы.