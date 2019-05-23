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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.

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Источник: AP 2019

По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к данной мере в связи с тем, что продали лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Ранее УЕФА выделил клубам-финалистам по 5,8 тыс. билетов, что составляет менее 10% от общей вместимости стадиона в Баку. Отмечается, что спонсоры, которые получили от УЕФА 2 тыс. билетом, столкнулись с аналогичными трудностями.

Лига Европы 2018/2019
Финал, 29.05.2019, 22:00

Челси-Арсенал-

Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча. Билеты, которые «Арсенал» и «Челси» вернут в УЕФА, будут распроданы местным болельщикам. На данный момент в Азербайджане было приобретено 23 тыс. билетов.

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