«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к данной мере в связи с тем, что продали лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Ранее УЕФА выделил клубам-финалистам по 5,8 тыс. билетов, что составляет менее 10% от общей вместимости стадиона в Баку. Отмечается, что спонсоры, которые получили от УЕФА 2 тыс. билетом, столкнулись с аналогичными трудностями.