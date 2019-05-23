«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.
Лондонский «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.
По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к данной мере в связи с тем, что продали лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Ранее УЕФА выделил
Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча. Билеты, которые «Арсенал» и «Челси» вернут в УЕФА, будут распроданы местным болельщикам. На данный момент в Азербайджане было приобретено 23 тыс. билетов.