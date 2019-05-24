«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», информирует Independent.
«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», информирует Independent.
Английский клуб получил квоту в 16 613 билетов на игру Хотспур, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», вмещающий 64 тысяч зрителей.
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе.
Финал Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится 1 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.