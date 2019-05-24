Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:05
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:05
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:05
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:05
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:05
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:05
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:05
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:05
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:05
Ренн
Лилль
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», информирует Independent.

Наверх
Источник: AFP 2019

Английский клуб получил квоту в 16 613 билетов на игру Хотспур, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», вмещающий 64 тысяч зрителей.

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе.

​Финал Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится 1 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Канадцы спаслись, финны удивили. Стали известны полуфиналисты ЧМ
В РФС думают о расширении премьер-лиги. Почему это спорная идея
«США показали: русские не бессмертны». Что пишут о победе России
Побег из России: пять фигуристок-юниорок, сменивших гражданство
АПЛ показала, сколько клубы получают от ТВ. «ПСЖ» и не снилось
Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
Клубы, вылетевшие из АПЛ, заработали более 300 миллионов фунтов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь