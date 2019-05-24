Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Месси назвал вылет с турнира тяжелым ударом. Он заявил, что не считает виновным главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. «Он проделал прекрасную работу. Думаю, виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться подобное, и это случилось», — отметил форвард.
7 мая английский «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Каталонцы при этом победили в первой встрече — 3:0. В прошлом сезоне
|Юрген Клопп
|Эрнесто Вальверде
|Дивок Ориги
|7′
|Джорджиньо Вайналдум
|54′
|Джорджиньо Вайналдум(Джердан Шачири)
|56′
|Дивок Ориги(Трент Александр-Арнолд)
|79′
|13
|Алиссон
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|66
|Трент Александр-Арнолд
|20
|Сержи Роберто
|4
|Виргил ван Дейк
|18
|Жорди Альба
|32
|Жоэль Матип
66′
|3
|Жерар Пике
|7
|Джеймс Милнер
|15
|Клеман Лангле
|14
|Джордан Хендерсон
|5
|Серхио Бускетс
45+1′
|10
|Садио Мане
|9
|Луис Суарес
|3
|Фабинью
11′
|10
|Лионель Месси
|26
|Эндрю Робертсон
45′
|22
|Артуро Видаль
75′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|8
|Артур
|23
|Джердан Шачири
90′
|4
|Иван Ракитич
53′80′
|15
|Дэниэл Старридж
|14
|Филипе Силва Малком
|27
|Дивок Ориги
85′
|7
|Филиппе Коутинью
60′
|12
|Джо Гомес
|2
|Нелсон Семеду
75′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)