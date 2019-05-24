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20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.

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Месси назвал вылет с турнира тяжелым ударом. Он заявил, что не считает виновным главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. «Он проделал прекрасную работу. Думаю, виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться подобное, и это случилось», — отметил форвард.

Фоторепортаж
«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
Футболист посчитал, что недопустимо проигрывать одним и тем же образом два года подряд, добавив, что в этих результатах есть что-то мистическое.

7 мая английский «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Каталонцы при этом победили в первой встрече — 3:0. В прошлом сезоне сине-гранатовые при схожих обстоятельствах проиграли «Роме»: в домашнем матче «Барселона» выиграла со счетом 4:1, однако в ответной игре была разгромлена — 0:3.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала7.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Anfield, 55212 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппЭрнесто Вальверде
Голы
Дивок Ориги7′
Джорджиньо Вайналдум54′
Джорджиньо Вайналдум(Джердан Шачири)56′
Дивок Ориги(Трент Александр-Арнолд)79′
Составы команд
13Алиссон
1Марк-Андре тер Штеген
66Трент Александр-Арнолд
20Сержи Роберто
4Виргил ван Дейк
18Жорди Альба
32Жоэль Матип
66′
3Жерар Пике
7Джеймс Милнер
15Клеман Лангле
14Джордан Хендерсон
5Серхио Бускетс
45+1′
10Садио Мане
9Луис Суарес
3Фабинью
11′
10Лионель Месси
26Эндрю Робертсон
45′
22Артуро Видаль
75′
5Джорджиньо Вайналдум
8Артур
23Джердан Шачири
90′
4Иван Ракитич
53′80′
15Дэниэл Старридж
14Филипе Силва Малком
27Дивок Ориги
85′
7Филиппе Коутинью
60′
12Джо Гомес
2Нелсон Семеду
75′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
12Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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