Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

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Месси назвал вылет с турнира тяжелым ударом. Он заявил, что не считает виновным главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. «Он проделал прекрасную работу. Думаю, виноваты мы, игроки. Мы знали, что может случиться подобное, и это случилось», — отметил форвард.

Футболист посчитал, что недопустимо проигрывать одним и тем же образом два года подряд, добавив, что в этих результатах есть что-то мистическое.