Стали известны все потенциальные соперники «Астаны» в Лиге чемпионов
Стали известны все потенциальные соперники чемпиона Казахстана по футболу «Астаны» в Лиге чемпионов, сообщает KazFootball.kz.
Стали известны все потенциальные соперники чемпиона Казахстана по футболу «Астаны» в Лиге чемпионов, сообщает KazFootball.kz.
Так, «Астана» в первом квалификационном раунде турнира может сыграть с одной из следующих команд: «Судува» (Литва), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Валлетта» (Мальта), «Пяст» (Польша), «Пюник» (Армения), ЧФР «Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Нымме Калью» (Эстония), «Сутьеска» (Черногория), «Партизани» (Албания), «Валюр» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова), «Рига» (Латвия), «Сабуртало» (Грузия), а также победитель предварительного этапа Лиги чемпионов.
Игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 9/10 июля, а ответные 16/17 июля 2019 года.
Стоит отметить, что 18 июня состоится жеребьевка первого и второго этапов квалификации Лиги чемпионов УЕФА. «Астана» в первом и втором квалификационных раундах будет в числе «сеяных» команд.