Стали известны все потенциальные соперники «Астаны» в Лиге чемпионов

Так, «Астана» в первом квалификационном раунде турнира может сыграть с одной из следующих команд: «Судува» (Литва), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Валлетта» (Мальта), «Пяст» (Польша), «Пюник» (Армения), ЧФР «Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Нымме Калью» (Эстония), «Сутьеска» (Черногория), «Партизани» (Албания), «Валюр» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), ХБ «Торсхавн» (Фарерские острова), «Рига» (Латвия), «Сабуртало» (Грузия), а также победитель предварительного этапа Лиги чемпионов.