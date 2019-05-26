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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Почеттино: Если «Тоттенхэм» выиграет Лигу чемпионов, буду рыдать неделю

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино заявил, что будет плакать неделю, если его команда одержит победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2019

«Моя мама называет меня плаксой. Она всегда говорит: “Когда он счастлив, он плачет. Когда ему грустно, он плачет. Ну же, перестань плакать!” Иногда, когда я возвращаюсь домой с нашей тренировочной базы, я слушаю музыку в машине, и она может напоминать мне о каких-то моментах из моей жизни. Тогда я начинаю плакать, а когда приезжаю домой, жена спрашивает меня: “Что произошло?” Я говорю, что музыка напомнила мне один случай, который произошел в Аргентине 30 лет назад, и тогда она говорит, что я сумасшедший. Все заставляет меня плакать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, наверное, я буду рыдать целую неделю», — цитирует Почеттино Mirror.

«Выход в финал Лиги чемпионов — это конец удивительной главы для клуба. Но в то же время, когда вы выходите в финал, это похоже на “я хочу участвовать в следующей главе”. Оба чувства со мной. Главные тренеры — это люди, которые всегда должны быть впереди, предвидеть проблемы. Вы всегда представляете себя через пять лет, десять лет или завтра», — сказал Почеттино.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

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