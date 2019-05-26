Почеттино: Если «Тоттенхэм» выиграет Лигу чемпионов, буду рыдать неделю

«Моя мама называет меня плаксой. Она всегда говорит: “Когда он счастлив, он плачет. Когда ему грустно, он плачет. Ну же, перестань плакать!” Иногда, когда я возвращаюсь домой с нашей тренировочной базы, я слушаю музыку в машине, и она может напоминать мне о каких-то моментах из моей жизни. Тогда я начинаю плакать, а когда приезжаю домой, жена спрашивает меня: “Что произошло?” Я говорю, что музыка напомнила мне один случай, который произошел в Аргентине 30 лет назад, и тогда она говорит, что я сумасшедший. Все заставляет меня плакать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, наверное, я буду рыдать целую неделю», — цитирует Почеттино Mirror.