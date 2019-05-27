Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы

По информации издания, Канте получил повреждение колена на тренировке «синих» в субботу и досрочно покинул поле. Отмечается, что медицинский персонал «Челси» должен был оценить степень тяжести травмы в воскресенье. Сроки восстановления хавбека официально не сообщались.