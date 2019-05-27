Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала»
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала»
По информации издания, Канте получил повреждение колена на тренировке «синих» в субботу и досрочно покинул поле. Отмечается, что медицинский персонал «Челси» должен был оценить степень тяжести травмы в воскресенье. Сроки восстановления хавбека официально не сообщались.
Ранее стали известно, что «Челси» в финале Лиги Европы не помогут
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».