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29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте рискует пропустить финальный матч Лиги Европы против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Guardian.

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Источник: AP 2019

По информации издания, Канте получил повреждение колена на тренировке «синих» в субботу и досрочно покинул поле. Отмечается, что медицинский персонал «Челси» должен был оценить степень тяжести травмы в воскресенье. Сроки восстановления хавбека официально не сообщались.

Ранее стали известно, что «Челси» в финале Лиги Европы не помогут из-за различных травм защитник Антонио Рюдигер и полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

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