СМИ: «Арсенал» вернул более трети непроданных билетов на финал Лиги Европы в Баку

Источник: AP 2019

Решающий матч Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский». Основными причинами отказа болельщиков от покупки билетов называются транспортные проблемы. Руководство УЕФА отреагировало на претензии «Арсенала» и «Челси», заявив, что поможет найти «более дешевые решения» для болельщиков, направляющихся на стадион «Олимпийский», который вмещает 69 870 человек.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Финал, 29.05.2019, 22:00 Челси - Арсенал -

Ранее британская газета The Sun сообщала, что «Арсенал» и «Челси» не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы. Отмечается, что те билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу, их смогут приобрести местные зрители.

«Арсенал» принял решение не заявлять 30-летнего армянского футболиста Генриха Мхитаряна на финальный матч Лиги Европы. При этом УЕФА заявлял, что обеспечит безопасность Мхитаряну и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

В полуфинале Лиги Европы «Челси» выиграл у немецкого «Айнтрахта», а «Арсенал» одолел испанскую «Валенсию». Команда, выигравшая в финале Лиги Европы, получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов сезона-2018/2019 за звание обладателя Суперкубка УЕФА.