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16:55 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольные клубы «Арсенал» и «Челси» вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано УЕФА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: AP 2019

Ранее британская газета The Sun сообщала, что «Арсенал» и «Челси» не смогли продать в общей сложности около 5,5 тыс. билетов. Всего каждому клубу было выделено около 6 тыс. билетов, что представляет собой менее 10% от общей вместимости стадиона, на котором пройдет финал Лиги Европы. Отмечается, что те билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу, их смогут приобрести местные зрители.

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«Порядка шести тысяч билетов было возвращено совместно двумя клубами. И большинство этих билетов уже перепродано местным болельщикам в Азербайджане. Мы уверены, что оставшиеся будут также реализованы, так как спрос на финальный матч очень высок», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Решающий матч Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский». Основными причинами отказа болельщиков от покупки билетов называются транспортные проблемы. Руководство УЕФА отреагировало на претензии.

«Арсенала» и «Челси», заявив, что поможет найти «более дешевые решения» для болельщиков, направляющихся на стадион «Олимпийский», который вмещает 69 870 человек.

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