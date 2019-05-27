Кейн заявил, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он готов сыграть в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», информирует Goal.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он готов сыграть в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», информирует Goal.
По словам 25-летнего форварда, он провел уже две тренировки в основной группе, и если бы финал был в понедельник, то он был бы готов выйти на поле. Форвард сборной Англии не выходил на поле с начала апреля
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
В сезоне 2018/19 Кейн провел за «Тоттенхэм» 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.