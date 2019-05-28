Британские болельщики смогут посмотреть трансляцию финала Лиги Европы бесплатно
ТАСС, 28 мая. Телекомпания BT Sport, обладающая эксклюзивными правами на трансляцию финала Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси», покажет матч бесплатно на
ТАСС, 28 мая. Телекомпания BT Sport, обладающая эксклюзивными правами на трансляцию финала Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси», покажет матч бесплатно на
Отмечается, что бесплатная трансляция будет доступна в приложении на мобильных устройствах, а также на сайте и
Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».