Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
15:06 (мск), источник: ТАСС

Британские болельщики смогут посмотреть трансляцию финала Лиги Европы бесплатно

ТАСС, 28 мая. Телекомпания BT Sport, обладающая эксклюзивными правами на трансляцию финала Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси», покажет матч бесплатно на интернет-ресурсах для зрителей Великобритании. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Челси».

Наверх
Источник: AFP 2019

Отмечается, что бесплатная трансляция будет доступна в приложении на мобильных устройствах, а также на сайте и Youtube-канале компании.

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером не нашей сборной
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Пиво и новый лимит: как изменится футбол в России
«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее окно
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь