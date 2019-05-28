Футболист «Ливерпуля» Кейта не примет участия в финале Лиги чемпионов

Кейта не успел восстановиться от травмы, которую получил в первой полуфинальной игре против испанской «Барселоны». Также Клопп сказал, что нападающий Роберто Фирмино может сыграть в предстоящем матче, поскольку практически восстановился от мышечной травмы. Клопп отметил, что Фирмино принимал участие в тренировках на прошлой неделе.