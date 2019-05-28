Футболист «Ливерпуля» Кейта не примет участия в финале Лиги чемпионов
ТАСС, 28 мая. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Наби Кейта не сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Об этом сообщил на
ТАСС, 28 мая. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Наби Кейта не сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Об этом сообщил на
Кейта не успел восстановиться от травмы, которую получил в первой полуфинальной игре против испанской «Барселоны». Также Клопп сказал, что нападающий Роберто Фирмино может сыграть в предстоящем матче, поскольку практически восстановился от мышечной травмы. Клопп отметил, что Фирмино принимал участие в тренировках на прошлой неделе.
В нынешнем сезоне Фирмино провел 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью передачами. Кейта в текущем сезоне принял участие в 33 играх, забив три гола и отдав одну передачу.
Финал турнира состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».