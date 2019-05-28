Чех: В «Арсенале» мало давления. В «Челси» при неудачах было ощущение похорон

«Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» недостаточно давления. Венгер — настоящий джентльмен. Как бы он не любил проигрывать, он всё равно остается джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.

В «Челси», когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: «О нет, мы не смогли победить дома». Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешёл в «Челси», давление было в каждом матче", — цитирует Чеха Evening Standard.