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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Чех: В «Арсенале» мало давления. В «Челси» при неудачах было ощущение похорон

Вратарь «Арсенала» Петр Чех заявил, что «канониры» более спокойно переносят поражения, чем его бывший клуб «Челси».

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Источник: AP 2019

«Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» недостаточно давления. Венгер — настоящий джентльмен. Как бы он не любил проигрывать, он всё равно остается джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.

Футбол

Лига Европы 2018/2019
Финал, 29.05.2019, 22:00

Челси-Арсенал-

В «Челси», когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: «О нет, мы не смогли победить дома». Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешёл в «Челси», давление было в каждом матче", — цитирует Чеха Evening Standard.

Напомним, «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в Баку 29 мая.
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