Чех: В «Арсенале» мало давления. В «Челси» при неудачах было ощущение похорон
Вратарь «Арсенала» Петр Чех заявил, что «канониры» более спокойно переносят поражения, чем его бывший клуб «Челси».
Вратарь «Арсенала» Петр Чех заявил, что «канониры» более спокойно переносят поражения, чем его бывший клуб «Челси».
«Это прозвучит странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» недостаточно давления. Венгер — настоящий джентльмен. Как бы он не любил проигрывать, он всё равно остается джентльменом. Это то, чего я никогда раньше не испытывал.
В «Челси», когда мы проигрывали, в раздевалке было ощущение похорон. Это было так плохо. Если мы играли дома с большой командой, это было похоже на: «О нет, мы не смогли победить дома». Давление шло отовсюду: от игроков, тренера. С самого начала, когда я перешёл в «Челси», давление было в каждом матче", — цитирует Чеха Evening Standard.