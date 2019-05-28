Эмери: «Арсенал» не может не выиграть Лигу Европы

Источник: AP 2019

«У меня нет ощущения, что я не смогу выиграть, я не могу проиграть — мне надо двигаться дальше. Мы сосредоточены на финале, нас ждет трудная задача. У нас есть возможность выиграть турнир. У “Арсенала” очень хорошие игроки, хотя у “Челси” тоже», — сказал специалист.

Лига Европы 2018/2019 Финал, 29.05.2019, 22:00 Челси - Арсенал -

47-летний испанец отметил вклад бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера. «Венгер проделал в “Арсенале” удивительную работу. Он воспитал в клубе новую культуру футбола, и я хочу сохранить ее, когда я только приехал, мы беседовали с ним, я у него многому научился. Хочу помочь “Арсеналу” добиться всего, что в наших силах, начиная с этой еврокубковой победы. Я хочу, чтобы мы входили в десятку лучших клубов мира», — сказал он.

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«Главная задача для нас — завоевать трофей, путевка в Лигу чемпионов — на втором месте. Мы дошли до этой стадии и хотим показать, на что способны. “Челси” выиграл этот турнир в 2013 году без возможности завоевания путевки в Лигу чемпионов, тогда главной целью был трофей, как и теперь. Завтра за участников этого матча будет болеть много людей в Англии, по всему миру, а также здесь, на этом удивительном стадионе. “Арсенал” и “Челси” — великолепные команды, у которых очень много болельщиков. Мы играем ради наших, независимо от того, находятся они на стадионе или нет», — заключил он.