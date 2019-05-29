Тренер «Челси» Сарри покинул тренировку клуба раньше времени из-за ссоры футболистов

Позднее представитель «Челси», которого цитирует британская газета Evening Standard, опроверг информацию о том, что Сарри разозлился из-за ссоры игроков: «Разочарование Сарри в конце тренировки не было связано ни с одним из футболистов, его причиной стала невозможность отрабатывать стандартные положения в последние 15 минут занятия из-за того, что оно оставалось открытым для СМИ».