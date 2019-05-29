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00:06 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Челси» Сарри покинул тренировку клуба раньше времени из-за ссоры футболистов

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского «Челси» раньше времени покинул тренировку команды из-за конфликта защитника Давида Луиза и нападающего Гонсало Игуаина в преддверии финального матча Лиги Европы против «Арсенала».

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60-летнему специалисту не понравилось поведение футболистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее представитель «Челси», которого цитирует британская газета Evening Standard, опроверг информацию о том, что Сарри разозлился из-за ссоры игроков: «Разочарование Сарри в конце тренировки не было связано ни с одним из футболистов, его причиной стала невозможность отрабатывать стандартные положения в последние 15 минут занятия из-за того, что оно оставалось открытым для СМИ».

Лига Европы 2018/2019
Финал, 29.05.2019, 22:00

Челси-Арсенал-

Сарри возглавил «Челси» в июле 2018 года, в завершившемся сезоне чемпионата Англии лондонский клуб занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Финал Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Начало — в 22:00 мск.

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