Тренер «Челси» Сарри покинул тренировку клуба раньше времени из-за ссоры футболистов
БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского «Челси» раньше времени покинул тренировку команды
БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского «Челси» раньше времени покинул тренировку команды
60-летнему специалисту не понравилось поведение футболистов.
Позднее представитель «Челси», которого цитирует британская газета Evening Standard, опроверг информацию о том, что Сарри разозлился
Сарри возглавил «Челси» в июле 2018 года, в завершившемся сезоне чемпионата Англии лондонский клуб занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон.
Финал Лиги Европы между английскими «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Начало — в 22:00 мск.