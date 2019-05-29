Чех попрощается с футболом. Азар — с «Челси»?
В среду в Баку состоятся финальный матч Лиги Европы.
В среду в Баку состоятся финальный матч Лиги Европы.
Конечно, обидно, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит один из важнейших матчей в карьере, и не забьет гол, как в финале двухлетней давности, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Аякса» со счетом 2:0. Можно понять и претензии к логистике,
Футбол в среду все равно выиграет. К тому же красивых историй вокруг лондонского дерби в Баку будет предостаточно. Это ведь потрясающе, что последний в карьере матч Петр Чех проведет против клуба, в котором прошли его лучшие годы. Интересно, в каком статусе он вернется в «Челси» уже на должность спортивного директора?
И не испортит ли ему в среду настроение бывший любимец болельщиков «Арсенала» Оливье Жиру? Французу на пенсию еще рано, он испытывает эмоциональный подъем после продления контракта с синими и, конечно, мечтает не только выиграть, но и стать лучшим снайпером Лиги Европы. Сейчас на лицевом счету француза, как и у Луки Йовича из «Айнтрахта», 10 голов.
Кроме Мхитаряна, Жиру и Чеха в центре внимания в последнее время находится Маурицио Сарри. Итальянец с прошлой недели едва ли не в ежедневном режиме отвечал на вопросы о собственном будущем и подчеркивал: «Я счастлив работать в
По последним слухам, лондонцы якобы не будут возражать против ухода Сарри в «Ювентус», однако запросят с туринцев компенсацию в размере 5 миллионов фунтов. Хоть
Возможно, это будет последний трофей в лондонской карьере Эдена Азара, который назвал победу в Баку идеальным прощанием с клубом. Бельгиец твердо намерен исполнить давнюю мечту и перейти в «Реал». Говорят, он даже потребовал завершить сделку к 4 июня, однако пока мадридцев отпугивают затребованные «Челси» 130 миллионов фунтов. Многое в этой затянувшейся истории прояснится по итогам решения Высшего спортивного арбитражного суда в Лозанне, где синие надеются, как минимум, отсрочить запрет на покупку новых футболистов в течение двух трансферных периодов.
Для «Арсенала» бакинский финал будет судьбоносным. Только победа в нем вернет «канониров» в Лигу чемпионов, куда его соперник уже отобрался по итогам национального первенства. Теперь поклонникам
Мхитарян — единственный повод для тревог у тренерского штаба «Арсенала», тогда как «Челси» продолжает нести потери. Все началось с травмы открытия этого сезона
Тем не менее Сарри уверен, что «Челси» заслужил трофей по итогам завершающегося сезона, и напомнил, что обычно матчи синих с «Арсеналом» получаются открытыми. Наверное, вспомнил свою первую английскую дуэль с Эмери, которую сопровождали почти четыре десятка ударов по воротам и пять забитых мячей (3:2). Но уже к зиме наставник «канониров» провел работу над ошибками и взял реванш на «Эмирейтс» (2:0). Впереди третий — и самый главный раунд противостояния.