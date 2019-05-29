Чех попрощается с футболом. Азар — с «Челси»?

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Свои против своих

Конечно, обидно, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит один из важнейших матчей в карьере, и не забьет гол, как в финале двухлетней давности, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Аякса» со счетом 2:0. Можно понять и претензии к логистике, из-за чего как «канониры», так и «Челси» не смогли реализовать даже скромные квоты в 5800 билетов и значительную их часть вернули организаторам. И, тем не менее, рекорду посещаемости финалов (когда они стали состоять из одной игры) не устоять. Москва с ее 62 тысячами зрителей на лужниковской игре «Пармы» и «Марселя» передаст эстафету столице Азербайджана, ведь вместимость «Олимпийского» — порядка 70 тысяч человек.

Футбол в среду все равно выиграет. К тому же красивых историй вокруг лондонского дерби в Баку будет предостаточно. Это ведь потрясающе, что последний в карьере матч Петр Чех проведет против клуба, в котором прошли его лучшие годы. Интересно, в каком статусе он вернется в «Челси» уже на должность спортивного директора?

И не испортит ли ему в среду настроение бывший любимец болельщиков «Арсенала» Оливье Жиру? Французу на пенсию еще рано, он испытывает эмоциональный подъем после продления контракта с синими и, конечно, мечтает не только выиграть, но и стать лучшим снайпером Лиги Европы. Сейчас на лицевом счету француза, как и у Луки Йовича из «Айнтрахта», 10 голов.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Финал, 29.05.2019, 22:00 Челси - Арсенал -

Прощание Азара и Сарри?

Кроме Мхитаряна, Жиру и Чеха в центре внимания в последнее время находится Маурицио Сарри. Итальянец с прошлой недели едва ли не в ежедневном режиме отвечал на вопросы о собственном будущем и подчеркивал: «Я счастлив работать в премьер-лиге, а “Челси” — одна из лучших команд этого турнира». Возможно, его даже нервирует пока еще существующая неопределенность с собственным будущим, которое тренер планирует обсудить с руководством «Челси» по окончании сезона.

По последним слухам, лондонцы якобы не будут возражать против ухода Сарри в «Ювентус», однако запросят с туринцев компенсацию в размере 5 миллионов фунтов. Хоть что-то на фоне постоянных расходов на выплаты своим бывшим наставниками за досрочные разрывы контрактов. На прошлой неделе синие потеряли еще 10,5 миллионов евро, которые им придется выплатить Антонио Конте — итальянец отказался комментировать решение суда, но пожелал «Челси» выиграть Лигу Европы.

Возможно, это будет последний трофей в лондонской карьере Эдена Азара, который назвал победу в Баку идеальным прощанием с клубом. Бельгиец твердо намерен исполнить давнюю мечту и перейти в «Реал». Говорят, он даже потребовал завершить сделку к 4 июня, однако пока мадридцев отпугивают затребованные «Челси» 130 миллионов фунтов. Многое в этой затянувшейся истории прояснится по итогам решения Высшего спортивного арбитражного суда в Лозанне, где синие надеются, как минимум, отсрочить запрет на покупку новых футболистов в течение двух трансферных периодов.

Обескровленный «Челси»

Для «Арсенала» бакинский финал будет судьбоносным. Только победа в нем вернет «канониров» в Лигу чемпионов, куда его соперник уже отобрался по итогам национального первенства. Теперь поклонникам красно-белых остается верить в магию Унаи Эмери. Возможно, она действительно есть, ведь баск выиграл три Лиги Европы подряд вместе с «Севильей». Когда же Эмери пришлось вернуться в этот турнир, тренер по проторенной давно дорожке уверенно дошагал до решающего матча. Он станет для Унаи 74-м в Лиге Европы, и это рекорд соревнований.

Мхитарян — единственный повод для тревог у тренерского штаба «Арсенала», тогда как «Челси» продолжает нести потери. Все началось с травмы открытия этого сезона Хадсона-Одои. Продолжилось рецидивом давнего повреждения и операцией на колене одного из ключевых защитников Рюдигера, который отправился в Баку поддержать команду несмотря на то, что пока ему приходится передвигаться на костылях. Потом разорвал ахилл и остался без футбола до конца года Лофтус-Чик, проводящий лучший сезон в карьере. А когда показалось, что хуже уже быть не может, выяснилось, что в среду, скорее всего, не сыграет еще и Канте. Рекордная для Лиги Европы 17-матчевая беспроигрышная серия синих под угрозой.