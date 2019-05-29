Футбольные клубы «Вардар» и «Левски» избежали отстранения от еврокубков
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Македонский «Вардар» и болгарский «Левски» выплатили кредиторские задолженности и избежали исключения из еврокубков, сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Македонский «Вардар» и болгарский «Левски» выплатили кредиторские задолженности и избежали исключения из еврокубков, сообщается на сайте УЕФА.
Ранее Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА обязала «Вардар» и «Левски» погасить просроченные кредиторские задолженности, иначе клубы будут отстранены от выступления в еврокубках на один сезон.
Данные клубы предоставили CFCB УЕФА доказательства, что выполнили поставленные перед ними условия в установленные сроки. Таким образом, «Вардар» и «Левски» избежали наказания в виде отстранения от участия в еврокубках.