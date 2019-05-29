Футбольные клубы «Вардар» и «Левски» избежали отстранения от еврокубков

Ранее Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА обязала «Вардар» и «Левски» погасить просроченные кредиторские задолженности, иначе клубы будут отстранены от выступления в еврокубках на один сезон.

Данные клубы предоставили CFCB УЕФА доказательства, что выполнили поставленные перед ними условия в установленные сроки. Таким образом, «Вардар» и «Левски» избежали наказания в виде отстранения от участия в еврокубках.