Россиянин пострадал в драке болельщиков в Баку перед финалом Лиги Европы

«Накануне вечером в центре Баку между британскими болельщиками “Челси” и “Арсенала” произошла драка. В результате драки пострадал болельщик “Челси” Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. После оказания пострадавшему первой помощи он был переведен в Центральную клиническую больницу. Сейчас его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет. Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России 41-летний Заур Мамедов, которому была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте», — сообщил Абубекиров.