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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин пострадал в драке болельщиков в Баку перед финалом Лиги Европы

БАКУ, 29 мая — РИА Новости. Гражданин России пострадал в результате драки болельщиков, прибывших на финал Лиги Европы в Баку, ему была оказана медицинская помощь, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Пярвиз Абубекиров.

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В среду на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Игра начнется в 22.00 по мск.

«Накануне вечером в центре Баку между британскими болельщиками “Челси” и “Арсенала” произошла драка. В результате драки пострадал болельщик “Челси” Андерсон Челс, который был доставлен в больницу. После оказания пострадавшему первой помощи он был переведен в Центральную клиническую больницу. Сейчас его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет. Также в ходе конфликта в пабе пострадал приехавший посмотреть футбол гражданин России 41-летний Заур Мамедов, которому была нанесена резаная рана лица. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте», — сообщил Абубекиров.

Лига Европы — ежегодный футбольный турнир, проходящий под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA; УЕФА). До 2009 года носил название Кубок УЕФА. Второй по престижности после Лиги чемпионов европейский клубный футбольный турнир.

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