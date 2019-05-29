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14:01 (мск), источник: Sport24

Конфликт в «Челси»: Давид Луис ударил Игуаина локтем в лицо на тренировке перед финалом Лиги Европы

В интернете появилось видео конфликта между Давидом Луисом и Гонсало Игуаином на тренировке «Челси».

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Синие накануне работали на поле в Баку в преддверии сегодняшнего финала Лиги Европы. В одном из эпизодов Игуаин попытался атаковать Луиса сзади в борьбе за мяч, но получил удар локтем в лицо. После этого игроки вступили в перепалку, а затем поговорить с Луисом подошел главный тренер Маурицио Сарри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне появились сообщения, что из-за ссоры футболистов Сарри досрочно покинул тренировку команды. В «Челси» заявили, что уход тренера был вызван присутствием журналистов, мешавших отрабатывать стандартные положения.

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