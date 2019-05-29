Конфликт в «Челси»: Давид Луис ударил Игуаина локтем в лицо на тренировке перед финалом Лиги Европы

Синие накануне работали на поле в Баку в преддверии сегодняшнего финала Лиги Европы. В одном из эпизодов Игуаин попытался атаковать Луиса сзади в борьбе за мяч, но получил удар локтем в лицо. После этого игроки вступили в перепалку, а затем поговорить с Луисом подошел главный тренер Маурицио Сарри.