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14:51 (мск), источник: ТАСС

Глава УЕФА поблагодарил президента Азербайджана за организацию финала Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию финала Лиги Европы в Баку. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.

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Источник: Reuters

В среду Алиев принял делегацию УЕФА во главе с Чеферином. Чеферин отметил, что Баку на отлично подготовился к проведению предстоящего матча.

«Чеферин подчеркнул, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствует себя в азербайджанской столице комфортно», — говорится в сообщении пресс-службы. Алиев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество между УЕФА и Азербайджаном.

Финальная встреча Лиги Европы между английскими командами «Челси» и «Арсенал» пройдет на Олимпийском стадионе в Баку, начало — 22:00 мск.

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