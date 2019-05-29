Глава УЕФА поблагодарил президента Азербайджана за организацию финала Лиги Европы

В среду Алиев принял делегацию УЕФА во главе с Чеферином. Чеферин отметил, что Баку на отлично подготовился к проведению предстоящего матча.

«Чеферин подчеркнул, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствует себя в азербайджанской столице комфортно», — говорится в сообщении пресс-службы. Алиев, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество между УЕФА и Азербайджаном.