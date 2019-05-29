Лунев: Хочется показать себя в Лиге чемпионов и понять свой уровень

«Жду (Лиги чемпионов) с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — цитирует Лунева сайт «Зенита».