Лунев: Хочется показать себя в Лиге чемпионов и понять свой уровень
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев заявил, что хочет показать себя в Лиге чемпионов и понять свой истинный уровень.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев заявил, что хочет показать себя в Лиге чемпионов и понять свой истинный уровень.
«Зенит» в сезоне-2018/19 стал чемпионом России и завоевал право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Жду (Лиги чемпионов) с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — цитирует Лунева сайт «Зенита».