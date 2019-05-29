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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лунев: Хочется показать себя в Лиге чемпионов и понять свой уровень

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев заявил, что хочет показать себя в Лиге чемпионов и понять свой истинный уровень.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в сезоне-2018/19 стал чемпионом России и завоевал право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Жду (Лиги чемпионов) с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — цитирует Лунева сайт «Зенита».

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